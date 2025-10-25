В Иерусалиме нашли первую в истории ассирийскую надпись: о чем послание. Фото

Находка крошечного фрагмента гончарного изделия с клинописной надписью стала настоящей сенсацией в археологическом Иерусалиме. Этот исключительно редкий артефакт, датированный примерно 2700 годами, является первой в истории ассирийской надписью, найденной в городе, относящейся к Первому Храмовому периоду (VIII-VII века до н. э.).

Israel Antiquities Authority сообщает, что надпись, выполненная на аккадском языке, содержит уникальные свидетельства об официальной переписке между дворами Ассирийского и Иудейского царей. Открытие было сделано во время раскопок вблизи Западной стены Храмовой горы, к северу от города Давида, Израильским управлением древностей в сотрудничестве с Фондом Города Давида.

Этот крошечный свидетель прошлого открывает важное окно в дипломатические и административные отношения между Иудеей и самой могущественной империей того времени.

Уникальная находка в Иерусалиме

Крошечный фрагмент размером всего около 2,5 см был обнаружен во время влажного просеивания почвы в Национальном парке Долина Цурим, куда, вероятно, попал в результате смыва с обвала предыдущего сооружения периода Первого Храма.

Его открытие стало большой неожиданностью, поскольку, хотя на этом участке было найдено много артефактов, клинописной надписи никто не ожидал. Сотрудница "Археологического опыта" Мория Коэн, которая первой заметила странный узор и идентифицировала его как клинопись, описала этот момент как "находку, которая бывает раз в жизни".

Письмо о налогах и дедлайнах

Надпись была расшифрована в сотрудничестве специалистов Израильского управления древностей и Университета Бар-Илан. Исследователи предполагают, что фрагмент когда-то был частью королевской буллы — оттиска печати, которым запечатывали официальные письма или отправления из Ассирийского королевского двора. Эти были отличались от местных иудейских и часто содержали краткие пояснения на ассирийском клинописном.

Содержание послания

Анализ надписи и ее контекст подтверждает гипотезу, что опечатанный документ касался задержки уплаты налога или другого обязательства. В тексте четко указан дедлайн – первый день месяца Ав, а также упоминается "офицер колесницы" ("тот, кто держит вожжи"), высокопоставленная фигура, ответственная за передачу королевских сообщений. Хотя имя царя Иудеи не указано, хронология указывает, что сообщение было адресовано двору одного из иудейских царей — Езекии, Манасии или Иосии в начале его правления, когда Иудея была вассальным королевством под властью Ассирии.

Подтверждение ассирийского влияния

Местонахождение находки – на восточном склоне западного холма Иерусалима, вблизи Храмовой горы – имеет значительное значение. Доктор Аял Сильберштейн, директор раскопок, отмечает, что надпись является прямым свидетельством официальной переписки между Ассирийской империей и Иудейским царством. Это открытие укрепляет понимание глубины ассирийского присутствия в Иерусалиме и степени его влияния на администрацию города, а также подтверждает статус нового района, который развивался на склонах, как центра для чиновников.

Петрографическая экспертиза, проведенная доктором Анат Коэн-Вайнбергер, дала дополнительные интригующие выводы. Анализ композиции фрагмента четко показал, что материал буллы отличается от местных глин, которые использовались в Иерусалиме, и его минеральный состав соответствует геологии бассейна Тигра, где располагались главные города Ассирии, такие как Ниневия, Ашур и Нимруд. Это доказывает, что артефакт был прислан из далекого места, вероятно, из одного из главных административных центров империи.

Даже частичный текст документа свидетельствует о точке напряжения между Иудеей и имперской администрацией. Хотя невозможно определить, была ли задержка уплаты налога технической или политически мотивированной, само существование такого официального сообщения является важным. Исследователи предполагают, что этот отпечаток мог быть отправлен во время правления Сеннахериба или его преемников, что, возможно, отражает библейскую информацию о налоговом восстании, описанном во II Цар 18:7:

"Он восстал против царя Ассирийского и не служил ему"

Этот маленький фрагмент имеет огромное значение, открывая окно в сложные дипломатические и административные отношения между Иудеей и самой могущественной империей древнего мира.

