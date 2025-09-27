В Аргентине нашли останки гигантского динозавра с лапой крокодила в зубах: подробности

В Аргентине палеонтологи обнаружили останки нового вида гигантского динозавра, имевшего мощные лапы с огромными когтями. Его нашли с костью лапы крокодилоподобного животного прямо в челюстях. Находка произошла в провинции Чубут, на территории Патагонии, а останки принадлежат примерно 70–66 миллионам лет.

По данным веб-сайта Live Science, открытие сделала команда под руководством аргентинского палеонтолога Лучо Ибирику из Патагонского института геологии и палеонтологии. Ученые раскапывали останки три полевых сезона, с 2019 года.

"Мы нашли хорошо сохранившийся скелет с черепом, ребрами, позвонками и конечностями. В челюстях осталась кость крокодилового родственника, что указывает на рацион этого хищника", – отметил Ибирику.

Новый хищный вид

Динозавра назвали Joaquinraptor casali. Это был представитель мегарапторов – крупных тероподов с удлиненными черепами, сильными лапами и длинными когтями. Его длина достигала около 7 метров, а вес – более тонны. Возраст особи на момент гибели составлял не менее 19 лет, и она уже была половозрелой.

По словам исследователей, Joaquinraptor стал одним из последних мегарапторов перед массовым вымиранием динозавров после падения астероида на полуостров Юкатан. Палеонтологи считают, что он занимал место верхушечного хищника Южной Америки в позднем меловом периоде.

Различные стратегии охоты

В отличие от своего северного "коллеги" Tyrannosaurus rex, который охотился за счет силы и мощного укуса, Joaquinraptor был гибким и быстрым охотником.

"Его лапы и когти были словно садовые секаторы, которые делали его руки мощным оружием. По сравнению с ними передние конечности тираннозавра выглядели крошечными", – объяснил палеонтолог Стив Брусатт из Эдинбургского университета.

Канадская исследовательница Дарла Зеленицки подчеркнула, что эта находка помогает понять, как развивались мегарапторы. "Они оставались крупными хищниками вплоть до финала эпохи динозавров. Joaquinraptor дает новое представление о том, как выглядела их последняя страница в Южной Америке", – отметила она.

Пейзаж другой Патагонии

Климат во времена Joaquinraptor был совсем другим, чем нынешняя сухая и прохладная Патагония. Анализ отложений показал, что динозавр жил во влажных равнинах неподалеку от моря. Такие условия делали регион благоприятным для большого количества различных видов, включая крокодилоподобных животных, которыми и питался хищник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что около 66 миллионов лет назад эпоха динозавров завершилась катастрофой. В Землю врезался астероид диаметром около 12 километров, скорость его полета достигала 43 тысяч километров в час. Мощность удара превышала силу 8 миллиардов ядерных бомб времен Второй мировой войны.

