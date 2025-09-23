Что случилось с астероидом, который уничтожил динозавров: ученые дали ответ

Около 66 миллионов лет назад эпоха динозавров завершилась катастрофой. В Землю врезался астероид диаметром около 12 километров, скорость его полета достигала 43 тысяч километров в час. Мощность удара превышала силу 8 миллиардов ядерных бомб времен Второй мировой войны.

Следствием стало массовое вымирание – пятая глобальная катастрофа в истории планеты, которая уничтожила динозавров и около 75% всех видов живых существ. Ученые попытались разобраться, что же случилось с астероидом, уничтожившим динозавров.

Куда исчез гигантский астероид

По словам Шона Гулика, исследователя из Техасского университета в Остине, тело астероида при столкновении с поверхностью Земли практически испарилось. Гигантская глыба превратилась в мелкую пыль, которая поднялась в атмосферу и в течение десятилетий опускалась на планету в виде дождя микрочастиц.

Эта пыль образовала так называемую иридиевую аномалию – тонкий слой горных пород, в которых концентрация иридия в 80 раз выше, чем в среднем в земной коре. Поскольку иридий почти не встречается во внешних слоях Земли, но является типичным для астероидов, именно этот слой стал главным доказательством катастрофического происхождения события.

Единственная известная на сегодня частица астероида – крошечный обломок размером с семена кунжута, найденный в 1998 году возле Гавайев. Другие микрочастицы вероятно были обнаружены в 2022-м, но эти данные пока не подтверждены.

Чиксулубский кратер – след космического удара

Местом падения стал современный полуостров Юкатан в Мексике. Там остался Чиксулубский кратер диаметром 180 км и глубиной около 20 км. Значительная его часть скрыта под толщей океана и осадочных пород, но даже сегодня на поверхности видна дуга карстовых озер и провалов – природных "шрамов" на земной коре.

Сила удара вызвала цунами высотой с гору, которое распространилось по всему океану. Скорость волн достигала 143 км/ч, оставив после себя "мегаколебания" на морском дне, высотой с пятиэтажные дома.

Эффект "ядерной зимы"

Последствия катастрофы были разрушительными не только локально. Сразу после удара начались

кислотные дожди;

глобальные пожары;

длительное затмение атмосферы пылью и пеплом.

Земля погрузилась в "ядерную зиму" – температура резко упала, солнечный свет не доходил до поверхности, а фотосинтез почти прекратился. Пищевые цепи оборвались, и большинство видов не смогли выжить. Лишь небольшая часть птиц и млекопитающих сумела приспособиться.

Доказательства силы катастрофы

Планетолог Алан Хилдебранд из Университета Калгари, один из открывателей Чиксулубского кратера, сравнил энергию удара с тотальной ядерной войной, повторенной 10 тысяч раз. Даже в Канаде, за тысячи километров от места падения, ученые обнаружили слой породы толщиной до 2 см, выброшенный из Юкатана взрывом.

