Удивительный гибрид кометы и астероида смутил ученых: он не похож ни на что иное в Солнечной системе

В далеком космосе, за орбитой Юпитера, скрывается удивительный объект. Это тип наружного тела Солнечной системы, известный как кентавр, называемый Хирон.

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Но даже среди своих собратьев-кентавров Хирон особенный. Новые наблюдения космического телескопа Джеймса Вебба (JWST) показывают, насколько этот объект действительно не похож ни на что иное, что когда-либо видели астрономы, пишет ScienceAlert.

"Это диковинка по сравнению с большинством других кентавров", – сказал физик из Университета Центральной Флориды Чарльз Шамбо.

"У него есть периоды, когда он ведет себя как комета, ведь имеет кольца материала вокруг себя, и, возможно, поле обломков мелкой пыли или скалистого вращающегося материала. Возникает много вопросов о свойствах Хирона, позволяющих такое уникальное поведение", – добавил ученый.

По словам ученых, Солнечная система наполнена скалистыми и ледяными остатками, которые остались после ее формирования примерно 4,5 миллиарда лет назад. Кентавры, висящие преимущественно между Юпитером и Нептуном, орбиты которых пересекают пути по крайней мере одной из планет-гигантов, представляют собой интересную группу.

Хирон, например, обладает свойствами, подобными свойствам астероидов, но также обладает кометной активностью. И вокруг него есть маленькое планетарное кольцо, описывающее астрономы.

Поскольку Хирон считается чем-то вроде капсулы времени формирования Солнечной системы, ученые стремятся узнать больше об этом странном объекте, но его расстояние затрудняет исследование, говорят специалисты.

Во главе с планетологом Ноэми Пинилья-Алонсо из Университета Овьедо в Испании, команда исследователей обратила внимание на телескопа Джеймса Уэбба, чтобы увидеть, сможет ли он наблюдать детали, до сих пор ускользавшие от ученых.

По словам ученых, Хирон иногда выбрасывает газ и пыль, как это делают кометы. Исследователи использовали Джеймса Уэбба, чтобы узнать, из чего состоят эти выбросы.

"Уникальность Хирона заключается в том, что мы можем наблюдать как поверхность, где находится большинство льдов, так и кому, где мы видим газы, происходящие с поверхности или чуть ниже ее", – говорит Пинилла-Алонсо.

Ученые нашли углекислый и угарный газ, этан, пропан, ацетилен, метан и водяной лед. Исследователи говорят, что обнаружение метана особенно заметно, поскольку результаты свидетельствуют о том, что кома Хирона полна им.

Эксперты считают, что кентавры когда-то являлись членами еще более отдаленной популяции ледяных объектов Солнечной системы.

Исследователи предполагают, что метан, углекислый газ и водяной лед, наблюдаемые на Хироне, могут быть одними из девственных материалов, которые он унаследовал от рождения Солнечной системы. Другие соединения, такие как этан, пропан и ацетилен, могли образоваться на поверхности кентавра в результате окисления.

"Основываясь на наших новых данных Джеймса Уэбба, я не уверена, что у нас есть стандартный кентавр", – отметила Пинилла-Алонсо.

Исследователи планируют продолжать наблюдать за Хироном, чтобы увидеть больше подсказок о природе этих удивительных, ледяных объектов.

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