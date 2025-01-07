Ученым удалось снять первые в истории кадры грубокожей рыбы-собаки. Фото и видео

Исследователям удалось снять первые в мире кадры грубокожей рыбы-собаки в глубинах Карибского моря. Ранее этот вид был известен только благодаря случайно пойманным мертвым экземплярам.

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Во время экспедиции возле Малого Каймана команда экспертов использовала дистанционную подводную видеосистему (dBRUVS) с глубоководной наживкой, чтобы узнать больше о живущих в этой местности существах. Устройство с наживкой, развернутое на глубине 1054 метра, зафиксировало грубокожую рыбу-собаку (Centroscymnus owstonii), пишет IflScience.

Ученые отмечают, что это первая в истории регистрация грубокожей собачьей рыбы на Больших Антильских островах в центральной части Карибского моря.

По словам исследователей, грубокожая "собачка", относящаяся к крошечным акулам, первоначально была найдена на Японских островах, однако этот вид распространен в глубоководных сообществах по всему западному и восточному Индийскому океану, а также в южно-центральной части Атлантического и южной части Тихого океана.

Биологи отмечают, что значительная часть экологических знаний об этой рыбе происходит от образцов, случайно выловленных рыбаками. Исследователям еще никогда не удавалось наблюдать за живым образцом рыбы-собаки в их природной среде обитания.

На новой записи команда экспертов сначала увидела одну рыбину, а затем удалось зафиксировать еще двух "собачек". В общей сложности маленькая акула проплыла перед камерой 54 раза, так что удалось записать 11-минутное видео. Это позволит биологам больше узнать об этом загадочном виде.

"Это исследование подчеркивает, что dBRUVS может быть очень полезным инструментом для глубоководной разведки и изучения биоразнообразия. Он успешно будет дополнять нашу базу знаний о биологии глубоководных видов акул", – подчеркнули авторы исследования.

Ранее OBOZ.UA писал, что чрезвычайно редкую белую акулу обнаружили у Албании.

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