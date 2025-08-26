Ученые зафиксировали вспышку из соседней галактики, самую яркую в своем роде: как возникла

Астрономы зарегистрировали мощный взрыв радиоволн из соседней галактики, который стал самым ярким в своем классе. Событие было зафиксировано 16 марта 2025 года с помощью канадского телескопа CHIME.

Вспышка, длившаяся всего несколько миллисекунд, излучила столько энергии, сколько Солнце производит за четыре дня. Сначала ученые даже сомневались в ее природе, предполагая, что сигнал мог быть лишь радиопомехой.

Однако дальнейшие исследования подтвердили, что это настоящий астрофизический феномен. Ему дали название RBFLOAT — - самая яркая быстрая радиовспышка, зарегистрированная за всю историю наблюдений. Исследование было опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

По словам астрофизика Вен-Фай Фонг из Северо-Западного университета (США), событие было настолько интенсивным, что автоматическая система сначала отнесла его к техническим помехам. Только после тщательного анализа ученые убедились, что имеют дело с уникальным сигналом из глубин космоса.

Обнаружение RBFLOAT стало возможным благодаря модернизированной системе CHIME, дополненной вторичными телескопами "Outrigger". Они позволили локализовать источник с невероятной точностью — до 45 световых лет. Это дало возможность определить, что сигнал происходит из галактики в созвездии Большой Медведицы, расположенной на расстоянии 130 миллионов световых лет от Земли, отмечает издание sciencealert.

Быстрые радиовспышки и их происхождение

Быстрые радиовспышки (FRB) остаются одной из самых больших загадок современной астрономии. Это чрезвычайно короткие, но мощные импульсы радиоволн, возникающие в разных уголках Вселенной. Ученые делят их на две категории: повторяющиеся, которые можно отслеживать, и одноразовые, которые значительно сложнее для исследования. RBFLOAT относится именно к последней группе, что делает его открытие особенно ценным.

Дальнейшие наблюдения с применением телескопов MMT и Кека показали, что источник сигнала расположен на спиральном рукаве галактики, где продолжается активное звездообразование. Это усиливает гипотезу, что FRB могут происходить от магнетаров — нейтронных звезд со сверхмощным магнитным полем. Однако исследователи заметили интересную деталь: вспышка не совпадает с ближайшим скоплением молодых звезд, что может свидетельствовать о выбросе магнетара с места его рождения.

По словам астрономов, открытие RBFLOAT является важным шагом в изучении природы FRB. Его необычайная яркость и относительная близость позволяют лучше понять условия, при которых возникают эти загадочные события. Ученые считают, что благодаря модернизированным системам вроде CHIME-Outrigger в течение следующих лет удастся зафиксировать сотни новых вспышек и наконец раскрыть их происхождение. Как отмечает астроном Тарране Эфтехари, RBFLOAT — это лишь начало новой эры в исследовании быстрых радиовспышек.

