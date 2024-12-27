Ученые рассказали, какие микробы живут в микроволновке

Команда ученых из Университета Валенсии и Darwin Bioprospecting Excellence SL в Испании проанализировала экосистемы, обитающие в микроволновках. Исследователи обнаружили, что там обитают многочисленные микробы.

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Чистка внутренней части микроволновки – не является достаточной для гарантий безопасности от опасных микроорганизмов. И даже взрыва микроволн недостаточно, чтобы стерилизовать любые неприятные формы жизни, которые там могут скрываться, пишет ScienceAlert.

Согласно исследованию, многие микроскопические организмы вообще не подвергаются фазовому воздействию интенсивного электромагнитного излучения.

Чтобы изолировать потенциальные образцы микроорганизмов, команда ученых исследовала внутренние стенки 30 различных микроволновок: 10 из кухонь отдельного дома, 10 из общих домашних помещений (например, комната отдыха компании или университетская столовая) и 10 из лабораторий молекулярной биологии, которые используются специально для экспериментов.

Организмы под названием Brachybacterium, Micrococcus, Paracoccus и Priestia были обнаружены в микроволновках из всех мест.

Кухонные микроволновки, как ни странно, имели очень похожие микробные профили с другими кухонными поверхностями и нашей пищей, отмечают исследователи. Некоторые виды, в частности Klebsiella, Enterococcus и Aeromonas, могут представлять опасность для здоровья, но их присутствие и большое количество в домашних микроволновках не вызывают большего беспокойства, чем на других обычных кухонных поверхностях.

По словам ученых, микроволновые печи в отдельных домохозяйствах имели самое низкое биоразнообразие, которое скрывалось внутри, и все они получили менее четырех баллов по показателю пропорционального количества организмов. Вероятно, они имеют меньше источников загрязнения, чем микроволновки в общих помещениях.

Интересно, что лабораторные микроволновые печи были наиболее разнообразны из трех групп. Они не содержали микробов в кухонном стиле, которые можно увидеть в их домашних аналогах, ведь они не используются для нагревания пищи. Однако основным фактором, определяющим лабораторные микроволновые микробиомы, являются созданные в них экстремальные условия, поскольку процессы нагрева, для которых они используются, часто требуют более длительного воздействия.

Хотя микробы, найденные в домашних микроволновках, не были такими хардкорными, исследование показывает, что бактерии с генетическим потенциалом противостояния радиации, термическому шоку и высыханию могут чувствовать себя достаточно комфортно.

Учитывая, что даже дружественные кожные жуки выживают во время горячих волн духовки, лучше проводить регулярную тщательную очистку микроволновки с моющим средством, советуют специалисты.

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