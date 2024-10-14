Прямо под носом. На зубных щетках и воронках для душа обнаружили неизвестные науке вирусы

Ученые идентифицировали более 600 вирусов в образцах из ванных комнат в США. Исследователи обнаружили, что лейки для душа и зубные щетки кишат вирусами, которые никогда раньше не видели.

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Несмотря на то, что мнение о наличии вирусов на зубной щетке может спровоцировать волну беспокойства, ученые успокаивают. По словам экспертов, вирусы поражают бактерии, а не людей, поэтому причин для беспокойства нет, пишет LiveScience.

"Мы нашли много вирусов, о которых знаем очень мало, и многие другие, которых мы никогда раньше не видели. Удивительно, сколько неиспользованного биоразнообразия вокруг нас. И вам даже не нужно идти далеко, чтобы его найти, оно у нас прямо под носом", – сказала ведущий автор исследования, профессор микробиологии Северо-Западного университета Эрика Хартманн.

Ученые подсчитали, что на нашей планете существует около 1 триллиона видов микробов, 99,9% из которых остаются необнаруженными.

Исследовав ДНК в образцах из ванных комнат, ученые обнаружили, что каждый отдельный образец отличался от следующего. "Мы не заметили ни одного совпадения типов вирусов между душевыми насадками и зубными щетками. Каждая насадка для душа и каждая зубная щетка – это как отдельный маленький остров", – подчеркнула Хартманн.

По словам ученых, волноваться нечего, ведь вирусы являются бактериофагами, которые инфицируют бактериальные клетки, а не человека. "Микробы есть везде, и подавляющее большинство из них не повлечет за собой заболевание", – отметила Эрика Хартманн.

А также эти вновь обнаруженные вирусы могут быть полезны для разработки методов лечения устойчивых к антибиотикам супербактерий, предполагают исследователи. Ученые работают над разработкой "фаговой терапии", использующей вирусы для дополнения или замены традиционных антибиотиков, отражая защиту опасных бактерий.

Вирусы, известные как микобактериофаги, были наиболее распространенным типом, найденным в образцах из ванных комнат. Эти фаги инфицируют и убивают микобактерии, широкую группу микробов, которая включает некоторые болезнетворные микробы, например вызывающие хронические легочные инфекции, проказу и туберкулез.

Исследуя эти новые вирусы, ученые надеются использовать их для создания новых антибактериальных препаратов.

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