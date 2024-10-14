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Прямо под носом. На зубных щетках и воронках для душа обнаружили неизвестные науке вирусы

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
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Прямо под носом. На зубных щетках и воронках для душа обнаружили неизвестные науке вирусы

Ученые идентифицировали более 600 вирусов в образцах из ванных комнат в США. Исследователи обнаружили, что лейки для душа и зубные щетки кишат вирусами, которые никогда раньше не видели.

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Несмотря на то, что мнение о наличии вирусов на зубной щетке может спровоцировать волну беспокойства, ученые успокаивают. По словам экспертов, вирусы поражают бактерии, а не людей, поэтому причин для беспокойства нет, пишет LiveScience.

Прямо под носом. На зубных щетках и воронках для душа обнаружили неизвестные науке вирусы

"Мы нашли много вирусов, о которых знаем очень мало, и многие другие, которых мы никогда раньше не видели. Удивительно, сколько неиспользованного биоразнообразия вокруг нас. И вам даже не нужно идти далеко, чтобы его найти, оно у нас прямо под носом", – сказала ведущий автор исследования, профессор микробиологии Северо-Западного университета Эрика Хартманн.

Ученые подсчитали, что на нашей планете существует около 1 триллиона видов микробов, 99,9% из которых остаются необнаруженными.

Прямо под носом. На зубных щетках и воронках для душа обнаружили неизвестные науке вирусы

Исследовав ДНК в образцах из ванных комнат, ученые обнаружили, что каждый отдельный образец отличался от следующего. "Мы не заметили ни одного совпадения типов вирусов между душевыми насадками и зубными щетками. Каждая насадка для душа и каждая зубная щетка – это как отдельный маленький остров", – подчеркнула Хартманн.

По словам ученых, волноваться нечего, ведь вирусы являются бактериофагами, которые инфицируют бактериальные клетки, а не человека. "Микробы есть везде, и подавляющее большинство из них не повлечет за собой заболевание", – отметила Эрика Хартманн.

А также эти вновь обнаруженные вирусы могут быть полезны для разработки методов лечения устойчивых к антибиотикам супербактерий, предполагают исследователи. Ученые работают над разработкой "фаговой терапии", использующей вирусы для дополнения или замены традиционных антибиотиков, отражая защиту опасных бактерий.

Прямо под носом. На зубных щетках и воронках для душа обнаружили неизвестные науке вирусы

Вирусы, известные как микобактериофаги, были наиболее распространенным типом, найденным в образцах из ванных комнат. Эти фаги инфицируют и убивают микобактерии, широкую группу микробов, которая включает некоторые болезнетворные микробы, например вызывающие хронические легочные инфекции, проказу и туберкулез.

Исследуя эти новые вирусы, ученые надеются использовать их для создания новых антибактериальных препаратов.

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