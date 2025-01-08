Ученые раскрыли тайну нюха пауков, мучившую их 10 лет

Пауки хоть и живут рядом с людьми, скрывают немало тайн. Более 10 лет ученых мучил вопрос: как эти создания воспринимают запахи.

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Новое исследование наконец-то раскрыло этот секрет. Выяснилось, что самцы пауков используют нюховые волоски, которые называются сенсилами стен пор, на своих ногах как "нос" для обнаружения половых феромонов, выделяющих самки, пишет ScienceAlert.

Хотя пауки, эволюционировавшие примерно 400 миллионов лет назад, известны своим чувством вибрации, а пауки-прыгуны еще и чудесным зрением, до сих пор мало известно об их нюхе, говорят эксперты. Было много доказательств того, что пауки могут обнаруживать такие запахи, как половые феромоны, но как они делали это было неизвестно.

Поскольку пауки не имеют усиков, как насекомые, ученые умничали над тем, каков их основной орган нюха. А также предварительные исследования показали, что у пауков отсутствуют сенсирующие стены пор – специализированные структуры, которые у насекомых отвечают за нюх.

Наше исследование ответило на эти давние вопросы. Ученые обнаружили ранее забытые сенсилы на лапах самцов пауков-ос или аргиопы тигровой (Argiope bruennichi) и продемонстрировали, что они могут использовать их для обнаружения половых феромонов в воздухе с высокой чувствительностью.

Под микроскопом

В ходе исследования эксперты воспользовались помощью сканирующей электронной микроскопии высокого разрешения. Ученые обнаружили тысячи стеново-поровых сенсил на всех ходильных кавычках самцов пауков и специфические особенности этих сенсил. Выяснили, что они отличаются от находящихся у насекомых и других членистоногих.

Интересно, что стеново-поровые сенсилы были обнаружены исключительно у взрослых самцов пауков, а не у молодых самцов или самок, что убедительно указывает на их функцию в поиске партнера.

Доказательства активности нейронов

По словам ученых, аргиопа тигровая является одним из немногих видов пауков, у которых химическая структура полового феромона была фактически идентифицирована. Самки пауков выделяют газообразные феромоны, привлекающие самцов на расстоянии.

Результаты исследования показывают, что нюховые сенсилы пауков невероятно чувствительны, говорят специалисты. Тысячи сенсил на всех ходильных лапах позволяют самцам обнаруживать даже самые слабые следы половых феромонов в воздухе.

Другие виды

Ученые также изучили 19 дополнительных видов, обхватывающих 16 семейств пауков. Эксперты обнаружили, что стенопоровые сенсилы встречаются у большинства видов.

По словам ученых, новое исследование прокладывает путь к будущим открытиям о том, как пауки воспринимают мир с помощью нюха.

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