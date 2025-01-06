Ученые определили новую группу крови после 50-летней тайны

Ученые из Великобритании и Израиля разгадали 50-летнюю тайну, связанную с новой группой крови. Она характеризуется отсутствием антигена AnWj, который находится более чем у 99,9% людей.

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Впервые эта группа была идентифицирована в 1972 году, когда у беременной пациентки взяли кровь на анализы, и обнаружили, что в ней отсутствует поверхностная молекула, имеющаяся на всех других известных в то время эритроцитах. Через 50 лет это странное молекулярное отсутствие наконец-то привело к тому, что исследователи описали новую систему групп крови у людей, пишет ScienceAlert.

"Это огромное достижение и кульминация долгих командных усилий – наконец-то создать новую систему групп крови и иметь возможность оказывать лучшую помощь редким, но важным пациентам", – сказала гематолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Луиза Тилли после почти 20 лет личного исследования и добавила, что работа была сложной, потому что генетические случаи очень редкосны.

Согласно предварительным исследованиям, более 99,9 процента людей имеют антиген AnWj, отсутствовавший в крови пациентки с 1972 года. Этот антиген живет на миелин и белка лимфоцитов, что позволило исследователям назвать недавно описанную систему группой крови MAL.

"MAL – это очень маленький белок с некоторыми интересными свойствами, что усложняло его идентификацию и означало, что нам нужно было провести несколько направлений исследований, чтобы собрать доказательства, необходимые для установления этой системы групп крови", – объяснил клеточный биолог Университета Западной Англии Тим Сачвелл .

Обнаружение этой аномалии имеет важное значение для медицинской практики, поскольку неправильное переливание крови из-за несоответствия антигенов может привести к серьезным иммунным реакциям.

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