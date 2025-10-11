Ученые определили 5 профилей сна: чем отличаются и какое имеют значение

Мы все спим, но наука о сне остается поразительно неизведанной. Хотя многие исследования уже доказали, что качество сна влияет на физическое и психическое здоровье, большинство из них рассматривали только отдельные факторы.

Зато новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, предлагает более широкий, интегрированный подход. Команда ученых проанализировала данные 770 молодых здоровых людей, включая информацию о сне, психическом состоянии, стиле жизни и даже снимки мозга, полученные через МРТ.

В результате учёные выделили пять уникальных "профилей сна", каждый из которых демонстрирует определённые закономерности в работе мозга и поведении. Эти выводы открывают новые возможности для понимания, диагностики и лечения нарушений сна.

Исследователи назвали свои подходы био-психосоциальными, поскольку каждый профиль учитывает не только физиологические аспекты сна, но и психологические и социальные характеристики.

Оказалось, что разные модели сна могут быть тесно связаны с уровнем тревожности, агрессии, депрессии, добросовестности и даже с вредными привычками. Причем эти особенности имеют свое отражение в функционировании мозга — структура нейронных сетей у представителей разных профилей существенно отличается.

Пять профилей сна

Первый профиль объединяет людей, которые имеют значительные проблемы со сном: им трудно засыпать, они недовольны качеством отдыха. Это сопровождается высоким уровнем тревоги, депрессии, страха и гнева. Второй профиль — менее очевиден: люди со здоровым сном также демонстрировали проблемы с психическим здоровьем, в частности СДВГ, стресс и грусть. Вероятно, в этом случае источник проблем лежит вне сна, например, в генетике или жизненных обстоятельствах.

Третий тип связан с употреблением снотворного. Эти люди часто испытывают социальную поддержку, демонстрируют добросовестность, однако имеют трудности с памятью, пространственной ориентацией и другими когнитивными функциями. Четвертый профиль указывает на вред короткого сна: такие люди имеют больше эмоциональных и речевых трудностей, более агрессивны и менее эффективно обрабатывают информацию. Пятый — самый сложный: нарушение сна, частые пробуждения, агрессивность, повышенное давление, зависимость от никотина и алкоголя — все это характерно для этой группы.

Важнейший вывод исследователей — то, что сон отражается не только в нашем поведении или самочувствии, но и буквально в "проводке" нашего мозга. Поэтому диагностика и лечение нарушений сна должны учитывать не только количество часов, но и полный контекст — от психологического состояния до социальной среды. Команда ученых надеется, что классификация по профилям поможет медикам точнее выявлять риски и назначать эффективные индивидуальные стратегии лечения.

