Ученые обнаружили, какие люди более привлекательны для комаров: вывод вас удивит

Нет ничего более раздражающего, чем теплый вечер, испорченный комарами: вы покрыты укусами, а рядом кто-то остается почти нетронутым. Долгое время причины такой "избирательности" оставались загадкой.

Группа ученых из Университета Радбауд в Нидерландах провела масштабный эксперимент и нашла несколько интересных закономерностей. Детали рассказало издание Daily Mail.

Как проходило исследование

На музыкальном фестивале ученые привлекли около 500 участников. Каждый из них заполнил анкету о гигиене, питании и поведении на фестивале, после чего добровольцы вставляли руку в специальную клетку с комарами. Отверстия позволяли насекомым чувствовать запах, но не кусать, а видеокамеры фиксировали количество попыток атаковать.

Что обнаружили

Результаты оказались неожиданными.

Любители пива были на 35% более привлекательны для комаров, чем те, кто воздерживался от алкоголя.

Насекомые чаще тянулись к тем, кто предыдущей ночью имел интимный контакт.

Зато те, кто пользовался солнцезащитным кремом или недавно принимал душ, были менее интересны для насекомых.

"Комары, похоже, имеют вкус к гедонистам – тех, кто пьет пиво, избегает кремов и часто наслаждается интимом", – шутливо подытожили исследователи.

Почему так происходит

Ученые объясняют: комары сначала ориентируются на углекислый газ, который мы выдыхаем, а уже потом – на индивидуальные запахи. Алкоголь и интимная активность могут влиять на состав аромата тела, делая человека более "аппетитным" для насекомых.

Интересно, что популярные мифы о "сладкой крови" или зависимости от группы крови не подтвердились.

Комары – не только источник зудящих укусов. Они переносят опасные заболевания, в частности малярию и лихорадку денге. Из-за изменения климата ученые уже предупреждают: в ближайшие годы болезни, которые распространяют насекомые, могут появиться даже в крупных городах Европы.

