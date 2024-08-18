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Ученые назвали два пиковых периода, когда люди резко стареют: впервые – в 44 года

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
3,1 т.
Ученые назвали два пиковых периода, когда люди резко стареют: впервые – в 44 года

Ученые исследовали, что у людей есть два резких скачка в процессе старения. Первый – в 44 года, а второй – в 60 лет.

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Результаты исследований ученых США, свидетельствующие о том, что старение не является медленным и постоянным процессом, могут объяснить всплески проблем со здоровьем в определенном возрасте. Об этом пишет The Guardian.

Ученые назвали два пиковых периода, когда люди резко стареют: впервые – в 44 года

По словам ученых, если вы заметили внезапное накопление морщин, боли или общее чувство, будто состарились почти за одну ночь, этому может быть научное объяснение. Исследование, отслеживавшее тысячи различных молекул у людей в возрасте от 25 до 75 лет, выявило две большие волны возрастных изменений примерно в возрасте 44 лет и в 60 лет. Результаты могут объяснить, почему всплески определенных проблем со здоровьем, включая проблемы опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистые заболевания, происходят в определенном возрасте.

Ученые назвали два пиковых периода, когда люди резко стареют: впервые – в 44 года

"Мы не просто постепенно меняемся со временем. Есть некоторые действительно драматические изменения. Оказалось, что середина 40-х – это время резких изменений, как и начало 60-х – и это правда, независимо от того, на какой класс молекул вы смотрите", – сказал профессор, генетик и директор Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета и старший автор исследования Майкл Снайдер.

В исследовании принимали участие 108 добровольцев, которые сдавали образцы крови и кала, а также мазки кожи, полости рта и носа каждые несколько месяцев в течение от одного до семи лет. Исследователи оценили 135 000 разных молекул и микробов.

Большинство молекул и микробов не изменилось постепенно, хронологически. Когда ученые искали кластеры молекул с самыми большими сдвигами, они обнаружили, что эти преобразования обычно происходят, когда людям было 40-60 лет.

Ученые назвали два пиковых периода, когда люди резко стареют: впервые – в 44 года

Подъем старения в середине 40-х годов был неожиданным и поначалу считался результатом перименопаузальных изменений у женщин, искажавших результаты для всей группы. Но данные показали, что подобные изменения происходили и у мужчин в возрасте 40 лет.

"Это свидетельствует о том, что хотя менопауза или перименопауза могут способствовать изменениям, которые наблюдаются у женщин в возрасте 40 лет, вероятно существуют другие, более значительные факторы, влияющие на эти изменения как у мужчин, так и у женщин", – сказал бывший докторант Стэнфордская медицинская школа и первый автор исследования, работающий сейчас в Наньянском технологическом университете Сингапура Сяотао Ше.

Ученые назвали два пиковых периода, когда люди резко стареют: впервые – в 44 года

Первая волна изменений включала молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и способностью метаболизировать кофеин, алкоголь и липиды. Вторая волна изменений включала молекулы, участвующие в иммунной регуляции, углеводном обмене и функции почек. Молекулы, связанные с старением кожи и мышц, изменились в оба момента времени. Предыдущие исследования предполагали, что более поздний всплеск старения может произойти примерно в 78 лет. Но последнее исследование не могло подтвердить это, поскольку старшим участникам было 75 лет.

Ученые назвали два пиковых периода, когда люди резко стареют: впервые – в 44 года

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