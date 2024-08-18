Ученые назвали два пиковых периода, когда люди резко стареют: впервые – в 44 года

Ученые исследовали, что у людей есть два резких скачка в процессе старения. Первый – в 44 года, а второй – в 60 лет.

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Результаты исследований ученых США, свидетельствующие о том, что старение не является медленным и постоянным процессом, могут объяснить всплески проблем со здоровьем в определенном возрасте. Об этом пишет The Guardian.

По словам ученых, если вы заметили внезапное накопление морщин, боли или общее чувство, будто состарились почти за одну ночь, этому может быть научное объяснение. Исследование, отслеживавшее тысячи различных молекул у людей в возрасте от 25 до 75 лет, выявило две большие волны возрастных изменений примерно в возрасте 44 лет и в 60 лет. Результаты могут объяснить, почему всплески определенных проблем со здоровьем, включая проблемы опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистые заболевания, происходят в определенном возрасте.

"Мы не просто постепенно меняемся со временем. Есть некоторые действительно драматические изменения. Оказалось, что середина 40-х – это время резких изменений, как и начало 60-х – и это правда, независимо от того, на какой класс молекул вы смотрите", – сказал профессор, генетик и директор Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета и старший автор исследования Майкл Снайдер.

В исследовании принимали участие 108 добровольцев, которые сдавали образцы крови и кала, а также мазки кожи, полости рта и носа каждые несколько месяцев в течение от одного до семи лет. Исследователи оценили 135 000 разных молекул и микробов.

Большинство молекул и микробов не изменилось постепенно, хронологически. Когда ученые искали кластеры молекул с самыми большими сдвигами, они обнаружили, что эти преобразования обычно происходят, когда людям было 40-60 лет.

Подъем старения в середине 40-х годов был неожиданным и поначалу считался результатом перименопаузальных изменений у женщин, искажавших результаты для всей группы. Но данные показали, что подобные изменения происходили и у мужчин в возрасте 40 лет.

"Это свидетельствует о том, что хотя менопауза или перименопауза могут способствовать изменениям, которые наблюдаются у женщин в возрасте 40 лет, вероятно существуют другие, более значительные факторы, влияющие на эти изменения как у мужчин, так и у женщин", – сказал бывший докторант Стэнфордская медицинская школа и первый автор исследования, работающий сейчас в Наньянском технологическом университете Сингапура Сяотао Ше.

Первая волна изменений включала молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и способностью метаболизировать кофеин, алкоголь и липиды. Вторая волна изменений включала молекулы, участвующие в иммунной регуляции, углеводном обмене и функции почек. Молекулы, связанные с старением кожи и мышц, изменились в оба момента времени. Предыдущие исследования предполагали, что более поздний всплеск старения может произойти примерно в 78 лет. Но последнее исследование не могло подтвердить это, поскольку старшим участникам было 75 лет.

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