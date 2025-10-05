Ученые нашли в гнездах птиц артефакты, которым около 650 лет. Фото

Птицы часто используют для строительства гнезд подручные материалы: сухие ветки, кусочки травы, а иногда даже клочки пластика или бумаги, которые находят в городах. Но оказывается, что некоторые виды способны сохранять свои дома веками.

Гнезда крупных хищных птиц, в частности бородатых сипов, становятся своеобразными архивами, где можно найти следы не только природы, но и человеческой истории. Ученые раскрыли интересные детали.

Артефакты средневековья в птичьих гнездах

Группа ученых провела масштабное исследование более 50 хорошо сохранившихся гнезд бородатых сипов (Gypaetus barbatus) в Южной Испании. В этих регионах птицы исчезли еще 70–130 лет назад, однако их огромные гнезда в скальных пещерах и укрытиях остались. Ученые применили методы археологической стратиграфии: анализировали материал слой за слоем, словно в раскопках.

Среди яичной скорлупы, костей добычи и остатков растений они наткнулись на 226 предметов, созданных или измененных человеком. Среди находок – праща с эспарто, фрагменты обуви, болт от арбалета, украшенный кусок овечьей кожи и деревянное копьевидное орудие.

С помощью радиоуглеродного анализа (метод C-14) ученые установили, что некоторые из артефактов имеют более 600 лет. Один из ботинок датируется примерно 675-летней давностью, а украшенная кожа – около 650 лет назад. В то же время были и более "свежие" предметы – например, корзина, сделанная примерно 150 лет назад.

Специалисты объясняют такую сохранность особенностями гнезд бородатых сипов: они сооружены в защищенных местах, часто в пещерах или под навесами скал, где поддерживается стабильная температура и низкая влажность. Это создало условия для своеобразных "природных музеев", которые законсервировали вещи на протяжении веков.

Почему это важно

Кроме человеческих артефактов, исследователи обнаружили 2 117 костей, 86 копыт, 72 фрагмента кожи, 11 остатков волос и 43 скорлупы яиц. Все эти материалы отражают не только пищевые привычки птиц, но и изменения в окружающей среде, распространение домашних и диких животных, влияние человека на экосистему.

Ученые подчеркивают: такие гнезда можно использовать как инструмент для изучения биоразнообразия, экологии и климатических изменений в определенном регионе. А результаты исследований способны помочь в восстановлении среды обитания и программе возвращения бородатых сипов в природу.

