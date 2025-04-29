Цифра поражает: сколько всего планет в космосе

Долгое время человечество не знало точно о существовании планет вне Солнечной системы – только догадывалось. И вот когда астрономы начали открывать экзопланеты одна за другой, встал вопрос, а сколько их может быть в потрясающе огромном космосе ?

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Известно, что только в нашей галактике Млечный путь около 100 миллиардов звезд, а во Вселенной могут быть триллионы галактик. И каждая из звезд в них них потенциально имеет на своей орбите не одну планету. Издание Live Science опубликовало предположение, сколько таких планет может существовать в космосе.

В настоящее время астрономы обнаружили в Млечном пути 5885 планет, вращающихся вокруг других звезд, они также известны как экзопланеты. Еще восемь находятся в нашей солнечной системе (Плутон был лишён этого статуса). В сумме выходит 5893 известных планеты, все из которых находятся в нашей собственной галактике. Однако подсчет планет — сложная задача, и астрономы уверены, что существует много других миров, которые мы пока не нашли.

"Хотя сейчас нам известно лишь около 5000 планет, мы можем подсчитать, что на каждую звезду приходится примерно одна планета", - сказал Марк Попинчалк, астроном из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. В интервью Live Science он объяснил, что в нашей галактике 100 миллиардов звезд, и, вероятно, примерно такое же количество планет. Назвать точные цифры астрономы не в состоянии.

Попинчалк описал процесс определения общего количества экзопланет, как попытку выяснить, сколько людей живет в вашем городе, не прибегая к поиску в интернете. Чтобы узнать точное число, вы можете попытаться встретиться с людьми по одному и подсчитать их, но это совсем непрактично. Гораздо проще получить оценку, используя такие данные, как количество людей, живущих в одном доме и количество домов в городе.

Астрономы подсчитали, что каждая звезда имеет примерно одну планету. И эти данные основаны на наблюдениях. Чтобы узнать, как выглядит типичное звездное хозяйство, астрономы смотрят на наших соседей. Ученые использовали несколько различных методов поиска экзопланет, включая транзитный метод, используемый космическим телескопом Кеплер, и метод лучевых скоростей, который привел к открытию 51 Pegasi b, удостоенного Нобелевской премии. Посредством транзитов и лучевых скоростей астрономы смотрят на звезду, а не на планету, выискивая небольшие признаки присутствия планеты. Это могут быть провалы в количестве звездного света, когда планета проходит перед своим светилом, или колебания положения звезды из-за гравитационного притяжения планеты соответственно.

Однако все планеты, обнаруженные до сих пор, находятся в пределах Млечного Пути. Пока никто не смог уверенно заявить об открытии планеты за пределами нашей галактики. Все потому, что они расположены так далеко, и их трудно увидеть. Один метод, называемый микролинзированием, обнаружил несколько возможных экзопланет.

"В нашей собственной галактике микролинзирующие планеты обнаруживаются, когда их родительские звезды гравитационно искривляют свет далеких звезд позади них, а масса планеты добавляет немного дополнительного пятна в линзированный свет", – рассказал Live Science Йони Бранде, астроном из Университета Канзаса. Линзирование давно стало неотъемлемой частью исследований далеких галактик, поэтому логично, что мы должны иметь возможность видеть слабые сигналы планетарного линзирования и в других галактиках. Но пока не удалось точно подтвердить присутствие там хотя бы одной планеты.

Продолжая аналогию с городами, которую привел Попинчалк, глядя за пределы Млечного Пути, мы спрашиваем, сколько людей живет во всех городах Земли. "Если в нашей галактике около 100 миллиардов планет, и есть один триллион других галактик, и в каждой из них, вероятно, столько же планет, мы можем умножить это вместе, чтобы получить 100 секстильонов планет во Вселенной", - сказал Попинчалк. А секстиллион – это единица с 23 нулями.

С таким огромным количеством планет люди часто утверждают, что где-то во Вселенной должна быть, по крайней мере, еще одна планета с жизнью. Однако астрономы до сих пор не знают, насколько редка жизнь во Вселенной. Так же, как не могут точно сказать, какие условия нужны для ее возникновения. "Нам придется подождать по крайней мере несколько десятилетий, пока следующее поколение больших космических телескопов, сфокусированных на экзопланетах (таких как Обсерватория обитаемых миров), действительно начнет искать жизнь в других местах галактики", - сказал Бранде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые обнаружили признаки потенциального наличия жизни на одной из экзопланет. Узнайте, почему некоторые исследователи относятся к этой новости скептически.

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