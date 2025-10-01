Стоит ли тренироваться натощак: ученые ответили

Тема тренировок натощак периодически появляется в социальных сетях и вызывает немало споров. Одни утверждают, что упражнения утром без завтрака — самый быстрый путь к стройному телу. Другие убеждены, что такой подход только вредит организму и может даже помешать похудению.

Видео дня

Где же правда? Чтобы разобраться, стоит обратиться к научным исследованиям. Ученые уже не один год анализируют, как тренировки до или после еды влияют на потерю веса, состав тела и спортивные показатели.

Сторонники тренировок натощак считают, что они помогают быстрее терять жировую массу и улучшают соотношение мышц и жира. Действительно, исследования подтверждают: во время аэробных упражнений на голодный желудок организм активнее использует жиры в качестве топлива. Однако это явление имеет лишь краткосрочный эффект.

Систематический обзор научных работ показал, что регулярные тренировки натощак не дают ощутимых долгосрочных преимуществ в потере жира. Организм компенсирует использование жира утром тем, что позже в течение дня тратит меньше энергии. То есть, похудение зависит не столько от времени тренировки, сколько от общего баланса калорий и регулярности занятий.

Интересно, что употребление пищи перед тренировкой улучшает выносливость во время занятий продолжительностью более часа. А вот для более коротких тренировок разница почти незаметна. Профессиональные спортсмены редко практикуют тренировки без еды, тогда как среди любителей этот подход встречается чаще.

Что касается силовых упражнений, то исследования ограничены, но большинство из них не обнаруживают существенной разницы между тренировками после еды и натощак. Мышечная масса, сила и выносливость развиваются одинаково, независимо от того, когда вы завтракаете.

Однако определенные риски все же существуют. Тренировки без еды могут вызвать сильный голод, тошноту или даже головную боль после занятий. Это может негативно повлиять на дальнейший выбор продуктов и снизить производительность в течение дня. В то же время есть люди, которые чувствуют себя хорошо и даже энергичнее во время утренних упражнений без завтрака.

Специалисты отмечают: никаких категорических запретов здесь нет. Если пропуск завтрака позволяет вам не откладывать спорт — тренируйтесь спокойно. Если же без еды вам трудно собраться на пробежку или силовую тренировку — лучше поесть.

Вывод прост: тренировки натощак не имеют особых преимуществ в похудении или наборе формы, но и не вредят большинству людей. Самое важное — это регулярность занятий и баланс питания, а не время приема пищи.

OBOZ.UA ранее писал, что думают специалисты по поводу онлайн-тренировок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.