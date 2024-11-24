Стало известно, чем питаются астронавты NASA, застрявшие на МКС и испугавшие мир своим видом

Стало известно, чем питаются два астронавта NASA, которые уже пять месяцев находятся на Международной космической станции. Ведь на последних фото из космоса 59-летняя Сунита Уильямс и 61-летний Барри Уилмор выглядят похудевшими, чем испугали мир.

Видео дня

На опубликованных фото из МКС видно, что астронавты едят пиццу и даже лакомятся коктейлями с креветками. Но вот свежих овощей и фруктов в космосе не хватает, пишет New York Post.

По информации NASA, врачи космического агентства внимательно следят за состоянием здоровья и диетой 61-летнего Барри Уилмора и 59-летней Сунниты Уильямс, особенно после того, как в сети появились фото истощенных астронавтов-ветеранов.

Специалист, связанный с миссией Starliner, рассказал The Post, что пара ест разнообразную еду, включая хлопья на завтрак с сухим молоком, пиццу, тунца, коктейли с креветками. Медики гарантируют, что астронавты потребляют достаточно калорий.

Однако еда, которая разработана в Лаборатории космических пищевых систем Космического центра Джонсона в Хьюстоне, ограничена свежими фруктами и овощами, говорят специалисты.

По данным NASA, на МКС запасается около 1.7 кг пищи на каждого астронавта в день, а также дополнительный запас для неожиданного продления миссии.

Еда персонализирована в соответствии с ежедневными потребностями каждого астронавта. Пища обычно упакована и ее можно разогреть с помощью мармита на МКС, говорят специалисты.

По словам специалистов, все мясо и яйца готовятся на Земле, и их нужно только разогреть в космосе. А для обезвоженных супов, рагу и запеканок нужна вода, поступающая из резервуара пресной воды на космической станции объемом 530 галлонов.

Интересно, что МКС даже перерабатывают мочу и пот астронавтов в пресную воду, обеспечивая очень мало отходов.

Известно, что Уильямс и Уилмор сами готовят еду и едят ее на намагниченных подносах из металлической посуды.

Специалист, связанный с миссией Starliner, подчеркнул, что астронавты находятся в хорошем состоянии, и за их здоровье не стоит беспокоиться. "Любая потеря веса не связана с отсутствием провизии на МКС. Есть много пищи даже для продолжительной миссии", – заверил он.

Напомним, что Сунита Уильямс и ее коллега-астронавт Барри Уилмор прибыли на МКС 6 июня. Их миссия должна была длиться 9 дней. Однако по причине неисправности космический корабль Boeing Starliner не смог вовремя доставить их на Землю и астронавты застряли в космосе. Их возвращение домой запланировано на февраль 2025 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что врачи NASA взяли под контроль состояние еще одного астронавта, застрявшего на МКС и начавшего терять вес.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!