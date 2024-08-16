Сколько воды нужно пить в день: ученый вывел простую формулу

Есть всем известная формула, что каждому человеку нужно выпивать по 8 стаканов чистой воды в течение дня. Но ученый доктор Стюарт Гэллоуэй, доцент кафедры физиологии, физических упражнений и питания в Университете Стирлинга предлагает простой, но научно обоснованный способ определить, достаточно ли вы пьете воды.

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Доктор Стюарт Гэлловей опроверг идею о том, что большее количество жидкости полезнее получать из воды. Его исследование показало, что ряд напитков, в том числе диуретики, такие как пиво и растворимый кофе, не стимулируют дополнительных потерь жидкости, чем вода, если их употреблять в нормальных количествах, пишет Science Focus.

Но никто не может точно сказать, сколько каждому нужно пить, поскольку все мы имеем разные тела, диеты и уровни активности, не говоря уже о разных средах (жаркая, сухая, влажная и т.п.). Большинство людей могут определить, нужно ли им больше воды, потому что они испытывают жажду, хотя это желание уменьшается в старости. Если вы сомневаетесь, для большинства взрослых количество посещений туалета может быть потенциально полезным пособием для адекватной гидратации, говорит Гэллоуэй.

"Это учитывает отличия в потерях жидкости из-за окружающей среды или уровня активности, а также колебания потребления жидкости. Приблизительным эмпирическим правилом было бы четыре-шесть визитов в туалет, чтобы пописать в течение обычного дня, если это адекватно отвечает вашим потребностям в воде", – объясняет ученый.

Более шести походов в туалет означают, что вы переборщили, тогда как менее четырех означает, что вам, пожалуй, нужно больше пить.

"Этот подход может иметь некоторые недостатки, например, влияние любых изменений в функции почек с возрастом, определенных лекарств или различных составов напитков, которые влияют на концентрацию и объем мочи. Поэтому это приблизительное эмпирическое правило, а не точное руководство", – предупреждает он.

Цвет мочи также важен, с подобными оговорками, говорит он: "Чтобы получить лучшую идею, не полагайтесь на один маркер, а оценивайте с помощью комбинации".

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