Самый крупный и с самыми волосатыми ногами в своем роде: новый вид тарантула найден на Кубе. Фото

В Национальном парке Виньялес на западной стороне острова Куба, который является горячей биологической точкой, исследователи обнаружили новый вид тарантула. Особенность новых пауков в том, что они являются самым большим видом в роде Trichopelma, а также имеют очень волосатые ноги.

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К этому времени Tricopelma содержал 22 вида пауков, найденных на Антильских островах, в том числе пять видов с Кубы. Новый вид, которому дали название T richopelma grande, является несколько необычным, поскольку он демонстрирует морфологические особенности, обычно встречающиеся у пауков, живущих на деревьях, пишет IflScience.

"Найденные пауки являются самыми большими в своем роде. Однако самый большой вид тарантулов в мире принадлежит к роду Theraphosa и обитает на севере Южной Америки. Они могут достигать 25–35 мм длины панциря, являющейся структурой, наиболее часто используемой для измерения размера пауков", – пояснил ведущий автор исследования и постдокторант Дэвид Ортис.

Кроме значительного размера, еще одна особенность нового вида состоит в том, что самцы имеют заметные жесткие волоски на ногах, известные как щетинки. Эксперты говорят, что они придают "ногам вид, похожий на перья".

Мохнатые ноги – это общая черта среди живущих на деревьях тарантулов, говорят исследователи природы. Однако новый вид пауков обитает в норе, как и другие виды Trichopelma.

Учитывая, что исследователи нашли лишь несколько примеров новых видов пауков и все они мужского пола, нет достаточно данных, чтобы определить статус сохранения Trichopelma grande. Однако ученые отмечают важность охраны Национального парка Виньялес и живущих видов, которые там обитают.

"Я считаю, что такой уникальный вид тарантулов заслуживает более глубокого изучения. Национальному парку Виньялес угрожает деятельность человека (например, вырубка деревьев) и экстремальные явления погоды, такие как ураганы. Долина Виньялес глубоко разрушена, и лишь некоторые участки леса остаются нетронутыми", – отметил Дэвид Ортис.

OBOZ.UA ранее писал, что в Австралии обнаружили новый вид "пауков-убийц" со здоровенными ногами, которые могут разгибаться.

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