Самый большой остров мира уменьшается и смещается: что произошло

Гренландия, крупнейший остров мира, меняет форму. По данным ученых из Технического университета Дании и Лаборатории реактивного движения NASA, эта гигантская ледовая территория постепенно уменьшается и смещается на северо-запад.

Процессы, которые происходят в ее недрах, – следствие как современного таяния ледников, так и событий, начавшихся еще в конце последнего Ледникового периода. Детали рассказало издание Ifl Science.

Гренландия занимает площадь более 2,1 миллиона кв.км и лежит на Североамериканской тектонической плите. Это один из лучших природных "архивов" истории планеты. Исследование ее движения позволяет ученым понять, как Земля реагирует на изменения климата и нагрузки ледяных масс, и что может ждать другие регионы мира в ближайшем будущем.

Во время последнего Ледникового периода, около 20 тысяч лет назад, толстые ледяные щиты давили на поверхность Гренландии, деформируя ее тектоническую плиту и глубинные слои земной коры.

Теперь, когда лед постепенно тает, это давление уменьшается, и земля начинает медленно подниматься и менять форму. Вследствие этого части острова сжимаются и "сдвигаются" друг к другу, тогда как другие – растягиваются и поднимаются, говорится в статье "Journal of Geophysical Research: Solid Earth".

По данным спутниковых измерений, остров каждый год смещается примерно на 2 сантиметра на северо-запад. Хотя это незначительное расстояние в масштабах человеческой жизни, для геологии это огромная скорость. Ученые отслеживают это движение благодаря сети из 58 GPS-станций, расположенных вдоль побережья Гренландии.

"Мы теперь можем с высокой точностью измерять, как движется и деформируется Гренландия. Некоторые участки, вопреки ожиданиям, не растягиваются, а наоборот – сжимаются," – объяснил главный автор исследования Даньял Лонгфорс Берг из NASA и Технического университета Дании.

Хотя изменения выглядят незначительными, они имеют большое научное значение. Таяние ледников не только влияет на уровень океана, но и меняет геофизику планеты: распределение массы, баланс тектонических плит и даже гравитационное поле Земли.

По словам исследователей, Гренландия сейчас проходит этап геологической "перестройки" – процесса, который продлится еще тысячи лет. В будущем, если темпы таяния льдов ускорятся, форма острова может измениться еще существеннее.

