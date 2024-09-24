Самый большой Крест Эйнштейна нашли среди карусели галактик: что это такое и как он искажает пространство-время. Фото

Астрономы обнаружили карусель из семи отдаленных галактик. Они вместе образуют одну из уникальных конфигураций – самый большой Крест Эйнштейна.

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По словам ученых, Крестом Эйнштейна называют искривление пространства-времени вокруг массивного объекта переднего плана, разделяющего свет позади него на четыре точки, напоминающий крест. Подтверждение этого редкого явления и анализ может помочь ученым лучше понять более отдаленные границы Вселенной, пишет ScienceAlert.

Именно легендарный физик-теоретик Альберт Эйнштейн выяснил, что гравитация заставляет ткань пространства-времени искажаться и это имеет свои последствия для света, летящего сквозь космос. Эти последствия можно наблюдать во время гравитационного линзирования, когда искривленный свет от дальнего объекта, искаженный гравитацией более близкой к нам галактики, позволяет вообще увидеть сам фоновый объект.

Согласно теории относительности Эйнштейна, любой объект, у которого есть большая масса, может исказить пространство-время и все остальное также искажается. То есть любой свет, летящий сквозь космос, перемещается искривленным путем и во время наблюдения с помощью галактики-линзы за ним, он увеличивается в размерах и принимает различные формы.

В частности, свет от далекой галактики может предстать перед наблюдателем в виде нескольких объектов. К примеру, в виде четырех ярких пятен света вокруг галактики-линзы. Это и очень редкое явление, которое получило название крест Эйнштейна.

Ученые отмечают, что до сих пор удалось обнаружить лишь несколько крестов Эйнштейна. Первоначально это явление было обнаружено 2 года назад с помощью прибора DESI, установленного на телескопе имени Николаса Мэйолла в Национальной обсерватории Китт-Пик, США.

Но недавно астрономы провели новое наблюдение и подтвердили, что действительно натолкнулись на новый крест Эйнштейна. На снимке на переднем плане видна массивная галактика-линза, а вторая, фоновая галактика представлена в виде четырех ярких пятен.

По словам ученых, такие исследования важны для понимания свойств линзированных галактик в далекой Вселенной. Гравитационное линзирование позволяет увидеть их более подробно.

А с другой стороны, важно понимать, как именно галактики-линзы влияют на поведение света, фоновых галактик. Однако ученые говорят, что это предмет нового исследования.

OBOZ.UA ранее писал, что космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал танец черной дыры с двумя галактиками-спутниками.

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