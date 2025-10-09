УкраїнськаУКР
Самая страшная и очень редкая: как выглядит рыба-телескоп и где она живет. Фото

В самых темных глубинах океана живет существо, которое ученые называют рыбой-телескопом. Оно настолько редкое, что большинство наблюдений зафиксировано лишь случайно. Его удлиненные трубчатые глаза, прозрачное тело и жуткая пасть кажутся созданными не природой, а фантазией художника ужасов.

Однако именно эти черты помогают рыбе выживать на глубинах более двух тысяч метров, в среде, где жизнь кажется невозможной. Ученые рассказали детали об уникальном существе.

Как выглядит рыба-телескоп

Свое название это существо получило не случайно. Глаза рыбы-телескопа – удлиненные, трубчатые, словно бинокли, торчащие вперед из головы. Они позволяют видеть в полной темноте – на глубинах от 500 до 2 000 метров.

Благодаря этим "телескопическим" глазам рыба улавливает малейшие блики биолюминесцентных существ и силуэты добычи, проплывающие над ней. Ученые предполагают, что телескопы направлены немного вверх, чтобы замечать движение в верхних слоях воды.

Хотя внешне она выглядит как глубоководный монстр, на самом деле рыба-телескоп довольно небольшая – 15–20 сантиметров длиной. Есть зафиксированные случаи, когда отдельные особи достигали 40 сантиметров, но это скорее исключение, чем правило.

Ее тело удлиненное, серебристо-прозрачное, без обычной чешуи, а челюсти – эластичные и опасно вооруженные. Рот может раскрываться настолько широко, что рыба способна проглотить добычу вдвое больше себя. Добыча затем "складывается" внутри, чтобы поместиться в желудок.

Где живет рыба-телескоп

Рыбы-телескопы относятся к семейству Giganturidae и представлены только двумя видами – Gigantura indica и Gigantura chuni. Они встречаются в тропических и субтропических регионах Тихого, Атлантического и Индийского океанов – от Новой Зеландии и Чили до Южной Африки.

Живут они там, где давление в сотни раз превышает привычное, а температура воды может быть ниже +4 °C. Для большинства морских созданий это смертельные условия, но не для телескопа.

Интересно, что желудок рыбы имеет черную окраску, чтобы скрыть сияние биолюминесцентной добычи внутри. Без этого она бы светилась изнутри, словно фонарь, и мгновенно привлекала внимание хищников.

Телескопы – не активные охотники. Они зависают в толще воды, почти неподвижно, выжидая добычу. Охотятся они на мелких рыб и креветкообразных существ.

Увидеть рыбу-телескоп живьем – чрезвычайная редкость. Она живет слишком глубоко, чтобы добраться до нее обычными аппаратами. Первые фото из естественной среды сделали лишь несколько лет назад с помощью роботизированных подводных аппаратов.

Телескопы не образуют больших популяций и не приближаются к побережью. Их невозможно содержать в аквариумах: давление, температура и условия их среды слишком отличны от поверхностных.

Впрочем, несмотря на редкость, рыбы-телескопы не находятся под угрозой исчезновения. Они обитают настолько глубоко, что человеческая деятельность пока не затрагивает их мир.

