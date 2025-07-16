Нет ни одного солнечного окуня: ученые сделали интересное открытие о рыбе в зоне ЧАЭС

В Чернобыльской зоне отчуждения вылавливали рыбу – сугубо с исследовательской целью. Ученые определяли, какие виды есть в низовьях рек Уж и Припять, а также в водоемах осушительной системы.

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Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружили, что там водятся 19 видов рыб, и среди них инвазионных (то есть чужеродных в этой местности) практически нет. Результатами исследователи поделились на сайте ЧРЭБЗ.

Большинство видов являются типичными представителями фауны Полесья, инвазионных встречалось крайне мало.

"Не зафиксировано ни одного амурского чебачка или солнечного окуня, а ротань и серебристый карась встречались очень редко. Это может свидетельствовать об относительно стабильном состоянии водоемов и ихтиоценозов, а также о том, что в ненарушенных экосистемах чужеродным видам сложно закрепиться", – рассказали сотрудники ЧРЭБЗ.

Ихтиоценоз – это группировка взаимно связанных видов рыб, которые сосуществуют в определенной водной среде.

Исследователи рассказали, что ихтиологические исследования проводили в рамках программы Летописи природы в Чернобыльском заповеднике. ЧРЭБЗ получил лимиты и соответствующие разрешения на изъятие водных биоресурсов.

"Вылов осуществляли с помощью ловушек, малькового волока и жаберных сетей. Особенностью нынешних исследований стало использование разновозрастной жаберной сети, которая соответствует европейскому стандарту EN 14757:2015. Этот метод позволяет получить полную картину видового и размерного состава рыб, а результаты сопоставимы с международными данными", – отметили эксперты.

Они подытожили, что по результатам одной экспедиции трудно делать выводы. "Но надеемся, что такие исследования будут продолжаться и способствовать лучшему пониманию видового состава и экологии рыб в пределах Чернобыльского заповедника", – написала пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA, под Чернобылем продолжается вырубка леса в промышленных масштабах – часто это происходит без документов и даже без уборки. Полученную незаконным образом древесину часто используют без проверок и не маркируют должным образом.

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