Портрет, нарисованный одним из самых совершенных ИИ-художников, был продан с молотка за $1 миллион. Фото

Портрет английского математика Алана Тюринга стал первым произведением искусства ИИ-художника Ai-Da, одного из самых совершенных роботов в мире. Картину продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 1 миллион долларов.

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На 2,2-метровый портрет под названием "Бог искусственного интеллекта. Портрет Алана Тюринга" было выставлено 27 ставок. Это рекордная цена продаж первого произведения художника-работа, выставленного на аукцион, и она знаменует момент в истории современного искусства и отражает растущую взаимосвязь между технологиями искусственного интеллекта и мировым рынком искусства, пишет The Guardian.

Один из самых совершенных роботов в мире, Ai-Da, разработан так, чтобы напоминать человека-женщину, и назван в честь Ады Лавлейс, первого в мире программиста. Создал ее Эйдан Меллер, специалист по современному искусству.

По словам ИИ-художника, этот портрет Алана Тюринга приглашает зрителей поразмышлять о богоподобной природе искусственного интеллекта и вычислений, учитывая при этом этические и общественные последствия этих достижений.

"Ключевой ценностью моей работы является ее способность служить катализатором для диалога о новых технологиях", – сказала Ai-Da, использующая искусственный интеллект для общения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что купленная на аукционе в Лондоне картина оказалась утраченным шедевром стоимостью около 16 млн. грн.

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