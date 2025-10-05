Почему женщины живут дольше мужчин: ученые нашли убедительную причину

Уже более двухсот лет ученые фиксируют, что продолжительность жизни женщин дольше, чем у мужчин. Исследователи объясняют это так называемой "гетерогаметной теорией пола", которая заключается в том, что мужчины имеют разные половые хромосомы – X и Y, тогда как у женщин они одинаковые (XX).

Из-за этого мужской организм более уязвим к генетическим мутациям и заболеваниям, что в среднем приводит к более короткой продолжительности жизни. Об этом говорится в материале Daily Mail.

"Мы считаем, что гетерогаметный пол частично является ответом", – объяснил автор исследования из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге, доктор Фернандо Кольчеро.

Женщины имеют преимущество в продолжительности жизни

Еще с 1740-х годов ученые заметили, что женщины в среднем живут дольше мужчин, и эта тенденция прослеживается почти во всех странах и исторических эпохах. По данным Our World in Data, сейчас средняя продолжительность жизни в мире составляет 73,8 года для женщин и 68,4 года для мужчин. Хотя конкретные показатели меняются со временем, женщины стабильно имеют преимущество в возрастной продолжительности.

Подобную закономерность можно наблюдать и среди некоторых видов животных. Международная группа ученых установила, что самки млекопитающих, в частности бабуинов и горилл, также обычно живут дольше самцов. В то же время у представителей других классов животных ситуация противоположная: среди птиц, насекомых и рептилий часто именно самцы отличаются большей продолжительностью жизни.

Чтобы глубже понять эти различия, исследователи проанализировали данные о 528 видах млекопитающих и 648 видах птиц, содержащихся в зоопарках по всему миру.

Результаты показали, что у 72% видов млекопитающих дольше живут самки, тогда как у 68% птиц – самцы. Основным объяснением этого явления среди млекопитающих ученые считают "гипотезу гетерогаметного пола". Она заключается в том, что две X-хромосомы у самок обеспечивают защиту от вредных мутаций, тогда как у самцов отсутствует вторая X-хромосома, способная компенсировать дефектный ген, что повышает риски заболеваний и сокращает продолжительность жизни.

"По сути, если у вас есть две копии одинаковых генов, это лучше, чем одна", – подчеркнула автор исследования и доктор из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка Иоганна Старк.

По ее словам, возможно, что Y-хромосома часто содержит длинные фрагменты повторяющейся ДНК, которые могут быть вредными.

Ученые отмечают, что кроме генетических причин, существуют и другие, менее определяющие факторы, которые могут объяснить, почему самки млекопитающих живут дольше самцов. Одним из таких факторов они называют половой отбор.

Это процесс, во время которого особи соревнуются за возможность привлечь партнера. В животном мире это часто проявляется тем, что самцы эволюционируют, приобретая яркие или выразительные черты, такие как больший размер тела, красочное оперение или даже своеобразное "оружие" – например, рога у оленей.

Однако исследователи предполагают, что такое эволюционное преимущество имеет и обратную сторону, в частности, энергозатратные или рискованные физиологические особенности, которые помогают в борьбе за партнера, одновременно могут сокращать общую продолжительность жизни самцов.

"Теоретически, их производство и содержание очень дорогими, а также связаны с большей склонностью самцов бороться за монополизацию самок", – сказал доктор Кольчеро.

На продолжительность жизни может влиять отцовство

В-третьих, ученые предполагают, что разница в продолжительности жизни может быть связана с уровнем родительской опеки. Исследования показали, что пол, который больше вкладывает усилий в уход за потомством, обычно живет дольше.

Поскольку именно самки млекопитающих чаще всего берут на себя основную роль в воспитании, они, вероятно, эволюционировали так, чтобы оставаться живыми до тех пор, пока их потомство не станет самостоятельным или не достигнет половой зрелости.

Существует также давняя гипотеза, что разницу в продолжительности жизни могут обусловливать внешние факторы, например – хищничество, заболевания или суровые климатические условия. Впрочем, результаты нового исследования не подтвердили эту теорию.

"Исследователи использовали популяции зоопарков для проверки этой идеи, где такое давление практически отсутствует, но обнаружили, что разрывы в продолжительности жизни сохраняются даже при этих защищенных условиях. Сравнение популяций в зоопарках и диких животных показало, что разрывы в зоопарках часто были меньше, но редко исчезали, обнаружили они", – указано в материале.

В целом результаты нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, свидетельствуют, что разница в продолжительности жизни между полами имеет глубокие корни как в генетических, так и в эволюционных механизмах. Такие различия нельзя объяснить только влиянием окружающей среды, ведь они являются частью нашей биологической истории и, вероятно, сохранятся и в дальнейшем.

Доктор Кольчеро отмечает, что, кроме генетических факторов, на этот разрыв могут влиять и социальные и поведенческие аспекты, которые не были в полной мере учтены в ходе исследования.

