Почему после химиотерапии часто отрастают вьющиеся волосы: научное объяснение

Волосы – важная часть нашей личности. Поэтому именно потеря волос становится одним из самых психологически тяжелых моментов для людей, которые проходят через агрессивные виды терапии во время лечения рака.

Хорошая новость заключается в том, что по завершении химии волосы успешно отрастают обратно. Странная новость – порой они начинают кудрявиться, даже если до этого были совсем прямыми. И почему так случается, изданию Live Science объяснил дерматолог из Института Чарльза при Университетском колледже Дублина Десмонд Тобин.

"В подавляющем большинстве случаев после лечения волосы хорошо восстанавливаются и становятся такими же, как и до лечения", – рассказал он изданию. Но на ранних стадиях восстановления текстура и внешний вид волос могут измениться.

Самое частое отличие, о котором сообщают пациенты, прошедшие химиотерапию, — это так называемые "химические кудри". На то, чтобы вернуться к своей естественной, определенной генами текстуре обычно уходит около года. Но почему волосы растут иначе после химиотерапии?

Чтобы объяснить феномен "химических кудрей", сначала нужно понять, как растут волосы в норме. Как рассказала Санни Вонг, профессор дерматологии Медицинской школы Мичиганского университета, каждый человеческий волос представляет собой длинное волокно из отмерших клеток кожи и состоит в основном из кератиновых белков. Каждый волосок формируется волосяным фолликулом – сложной фабрикой для производства различных типов клеток. В нем происходит непрерывный цикл роста, покоя и выпадения волос.

"Мы рождаемся со всеми волосяными фолликулами, которые у нас когда-то будут. Но совокупность факторов, включая генетику, питание и колебания уровня гормонов на разных этапах жизни, означает, что вид волос постоянно меняется",— объяснил Тобин. Так пигменты контролируют цвет волос. Выработка половых гормонов в начале полового созревания приводит к тому, что светлые волосы темнеют, а потеря пигмента с возрастом осветляет волосы до седых в более позднем возрасте.

Между тем, форма волосяных фолликулов определяет форму — и, следовательно, текстуру — каждого волоска. Круглые фолликулы формируют прямые волосы, уплощенные овальные — кудрявые, а фолликул промежуточной формы — более свободные волны или локоны.

Как химиотерапия меняет волосы

Итак, что делают химиотерапевтические препараты с волосяными фолликулами? Лечение рака нацелено на быстро делящиеся клетки, поэтому волосяные фолликулы, которые также содержат стволовые клетки, служащие топливом для роста волос, особенно уязвимы к повреждениям.

"Волосяной фолликул — одна из самых активно делящихся пролиферативных тканей организма, вероятно, вторая после костного мозга или кишечника, поэтому он подвергается атаке в первую очередь", — сказал Тобин. Это вызывает у волосяного фолликула гиперстрессовую реакцию, пояснил ученый. Именно таким образом химиотерапия останавливает цикл роста волос, заставляя фолликулы отбрасывать волокна на стадии роста или переводить их в фазу покоя.

Однако после лечения стволовые клетки в отдельных волосяных фолликулах начинают просыпаться. Цикл постепенно восстанавливается, что позволяет волосам расти снова. Однако иногда сюрпризом может стать несколько измененный внешний вид.

"Воздействие химиотерапевтических препаратов повреждает существующий волосяной фолликул и может деформировать его, в результате чего он начинает производить волокно другой формы или длины, возможно, более тонкое. Это зависит от того, как волосяной фолликул справляется с воздействием препарата", — объяснил Тобин.

Аналогичным образом химиотерапия влияет на другие системы организма. Например, ее взаимодействие с эндокринной системой, отвечающей за выработку гормонов, может временно изменить выработку пигментов, а это, помимо прочего, может приводить к изменению цвета волос.

Хотя сложность факторов, определяющих внешний вид волос, делает прогнозирование индивидуальной реакции пациента непростой задачей, в большинстве случаев волосы возвращаются к норме по мере того, как организм перерабатывает остатки препарата, говорит Вонг. "Эти препараты работают, встраиваясь в воспроизводящуюся ДНК, поэтому им требуется время, чтобы выйти из системы. Вероятно, клеткам просто нужно накопиться со временем, а сигналы [регулирующие цикл роста волос] должны просто восстановиться и перестроиться", — объяснила она.

Человеческий организм невероятно устойчив, и волосяные фолликулы, поврежденные в результате лечения рака, могут полностью восстановиться. Хотя ждать этого может быть довольно утомительным. Все же эксперты призывают пациентов на ранних этапах после лечения избегать агрессивных методов изменения внешности, таких как окрашивание или выпрямление новых волос. "Обычно волосы на коже головы растут на сантиметр в месяц, но хорошее питание и кровоснабжение, как мы надеемся, будут питать почву, в которой растут эти волосяные фолликулы, и способствовать их восстановлению", — сказал Тобин.

