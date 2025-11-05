Почему лошади, когда потеют, покрываются мыльной пеной: есть объяснение

Кажется, что о лошадях мы знаем все: от их силы до выносливости. Но иногда один взгляд может изменить восприятие привычного. Когда лошадь после пробежки покрывается слоем белой пены, многие недоуменно пожимают плечами: "Неужели она потеет мылом?"

Видео дня

На самом же деле это вполне естественное явление, которое имеет научное объяснение. Такая пена – не признак болезни или переутомления, а результат уникальной системы охлаждения. Детали рассказало издание IflScience.

Уникальная способность потеть

Потливость – свойство не всех млекопитающих. Потеют люди, некоторые обезьяны, быки и лошади. И именно для лошадей это один из главных способов охлаждения организма.

Большинство животных охлаждаются не через пот, а через дыхание – они "отдают" тепло через легкие, дыша чаще (как это делают собаки, когда высовывают язык). Но лошади потеют, чтобы уменьшить температуру тела, подобно людям.

Как объяснил автор и исследователь Вайбар Крген-Рид в своей статье для The Conversation: "Хотя большинство четвероногих млекопитающих тоже потеют, они делают это в основном для поддержания здоровья кожи или создания запаха. Для охлаждения же они используют дыхание, то есть их тело должно активно работать, чтобы избавиться от тепла".

Как работает эта система организма

Когда лошадь работает или просто перегревается, ее тело выделяет пот. Тот, в свою очередь, испаряется и забирает часть тепла.

Но есть одна проблема: лошади покрыты густым мехом, через который обычный пот не смог бы свободно испаряться. И именно здесь природа нашла решение.

В поте лошадей содержится специальный белок – латрин (latherin). Он действует как поверхностно-активное вещество, то есть как мягкий природный "детергент". Его задача – смочить волосы, чтобы пот мог пройти сквозь шерсть к поверхности кожи и быстрее испариться.

Побочный эффект – знакомая всем мыльная пена, которая появляется на теле лошади, особенно в местах, где шерсть трутся (под седлом, возле шеи, на груди). Именно поэтому выглядит так, будто лошадь "накупалась" в шампуне.

Что влияет на количество пены

Специалисты до сих пор не знают наверняка, от чего зависит количество латрина в поте.

Есть предположение, что это может быть связано с уровнем физической подготовки животного или избытком белка в рационе, однако научных подтверждений пока нет.

Как отмечает ветеринарный эксперт Питер Хантингтон (Kentucky Equine Research, Австралия), люди и лошади – единственные крупные млекопитающие, которые активно потеют для охлаждения, хотя состав пота у них разный.

У людей – много соли, но мало белка.

У лошадей – мало белка, зато много электролитов и латрина.

Надо ли волноваться, если лошадь потеет

Нет. Это нормальная и здоровая реакция организма. Пена – это не признак болезни или переутомления, а доказательство того, что механизм терморегуляции работает как следует.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему у лошадей глаза расположены по бокам головы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.