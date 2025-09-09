Отказ от кофеина может повлиять на сны: ученые объяснили, как именно

После сокращения количества кофе сны могут стать более выразительными, странными или даже более эмоциональными. Такой эффект отмечали немало людей, которые уменьшили потребление кофеина. Исследователи сна объясняют, что явление связано с перестройкой ночных циклов организма.

Хотя научных доказательств прямой связи немного, механизм выглядит вполне логичным. Ведь кофеин влияет на сонливость, глубину отдыха и продолжительность определённых фаз сна. А изменения в этих процессах, в свою очередь, отражаются на наших сновидениях, пишет ScienceAlert.

Как кофеин влияет на сон

Кофеин является естественным стимулятором, который действует путем блокирования аденозина — химического вещества, накапливающегося в мозге в течение дня и отвечает за чувство усталости. Когда мы употребляем кофе или другие продукты с кофеином, сигнал аденозина не поступает, и мы дольше остаемся бодрыми. Однако после завершения действия кофеина наступает резкое ощущение сонливости, известное как "кофеиновый крах".

Исследования показывают, что регулярное употребление кофеина, особенно во второй половине дня, уменьшает продолжительность глубокого сна и затрудняет засыпание. Вследствие этого организм получает меньше качественного отдыха. Именно поэтому ученые советуют ограничивать потребление стимулятора по крайней мере за несколько часов до ночного отдыха.

Как отказ от кофеина влияет на сны

Хотя прямых доказательств пока нет, специалисты считают, что отказ от кофеина или его сокращение дает организму шанс восстановить естественный цикл сна. Это означает, что продолжительность фазы REM, во время которой возникают сны, может увеличиться. А чем длиннее эта стадия, тем больше возможностей для ярких и детализированных сновидений.

Кроме того, люди чаще просыпаются именно во время REM-сна, что повышает вероятность запомнить увиденное. Таким образом, не сам кофеин напрямую влияет на сны, а его отсутствие позволяет мозгу активнее работать во время ночного отдыха.

Стоит ли полностью отказываться от кофе

Несмотря на упомянутый эффект, кофеин имеет и свои преимущества. Он может улучшать концентрацию, поддерживать когнитивные функции и даже снижать риск некоторых заболеваний, включая болезнь Паркинсона и депрессию. К тому же кофе содержит полезные витамины группы В и антиоксиданты.

Для многих людей, в частности тех, кто работает в сменном режиме, чашка кофе является важным инструментом в борьбе с усталостью. Поэтому полный отказ от кофеина — не обязательное условие для улучшения сна. Достаточно просто контролировать время его потребления.

Ученые подчеркивают, что оптимальным подходом является ограничение употребления кофеина минимум за 8–12 часов до сна. Это позволяет сохранить пользу от напитка днем и одновременно не ухудшать качество ночного отдыха. Если же вы решите временно уменьшить количество кофе, вполне возможно, что именно тогда вас ждут самые неожиданные сны.

