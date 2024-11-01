Обнаружена звезда, вращающаяся с рекордной скоростью. Фото

Рентгеновский телескоп NICER нашел нейтронную звезду-рекорсменку. Согласно анализу данных, собранных NASA, эта звезда вращается 716 раз в секунду, что делает ее одним из самых быстро вращающихся объектов, которые когда-либо наблюдали.

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Этот "шустрик" зафиксирован в рентгеновской двойной системе 4U 1820-30, находящейся на расстоянии примерно 26 000 световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Нейтронная звезда является частью богатого металлом шарового скопления под названием NGC 6624, пишет SCI.News.

По данным ученых, двойная система 4U 1820-30 состоит из двух звезд – нейтронного и белого карлика-компаньона. Последняя вращается вокруг нейтронной звезды один раз каждые 11 минут, что делает ее системой с кратчайшим известным орбитальным периодом.

4U 1820-30 обычно отображает короткие рентгеновские вспышки, которые длятся всего 10-15 секунд. По мнению исследователей, это связано с тем, что горящее топливо, богатое гелием, быстро сгорает на его поверхности.

"Благодаря своей интенсивной гравитации нейтронная звезда оттягивает материал от своей звезды-компаньона. Когда на ее поверхности накапливается достаточно материала, на нейтронной звезде происходит сильная термоядерная вспышка, похожая на атомную бомбу", – сказал доктор Гаурава Джайсавал из DTU Space.

Чтобы наблюдать за 4U 1820-30, астрономы использовали рентгеновский телескоп NASA NICER, установленный вне Международной космической станции.

"Мы изучали термоядерные взрывы из этой системы, а затем обнаружили удивительные колебания, свидетельствующие о том, что нейтронная звезда вращается вокруг своей центральной оси с удивительной скоростью – 716 раз в секунду", – сказал доктор Джайсавал.

В период с 2017 по 2021 год NICER обнаружил 15 вспышек термоядерного рентгеновского излучения от 4U 1820-30. Именно одна из этих вспышек показала признаки, известные как "термоядерные вспышки колебаний".

Нейтронная звезда имеет диаметр всего 12 км, но ее масса в 1,4 раза больше массы Солнца.

"Во время вспышек нейтронная звезда становится в 100 000 раз ярче Солнца, высвобождая огромное количество энергии. Так что мы имеем дело с очень экстремальными событиями, и, изучая их, мы получаем новое представление о исходных жизненных циклах двойных звездных систем и формировании элементов во Вселенной", – подчеркнул космический исследователь DTU доктор Джером Ченевез.

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