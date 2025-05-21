Никогда не видели на Земле: на китайской космической станции нашли неизвестные бактерии

Земные бактерии по большей части не приспособлены для выживания в экстремальных космических условиях. Однако, недавно исследователи нашли вид микроорганизмов, способных к этому.

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Как пишет издание Live Science, анализ мазков с китайской космической станции "Тяньгун" обнаружил новый штамм бактерий, которые имеют новые адаптации для выживания в открытом космосе. На Земле такой микроб не встречается.

Новый штамм бактерий получил название Niallia tiangongensis в честь космической станции. Он является разновидностью почвенного наземного микроба, который может вызвать сепсис. Микроорганизм обнаружили внутри одной из кабин станции.

Новый анализ бактерии показал, что она приобрела некоторые ключевые адаптации, которые могут быть полезными в будущих космических миссиях. Исследователи опубликовали свои выводы 3 марта в журнале International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. "Понимание характеристик микробов во время длительных космических миссий имеет важное значение для охраны здоровья астронавтов и поддержания функциональности космических кораблей", – пишут в своей работе авторы исследования.

Ранее неизвестный науке штамм был обнаружен в образцах, собранных в 2023 году экипажем миссии Shenzhou-15. Его члены протирали модули космической станции стерильными салфетками перед тем, как заморозить их для транспортировки.

По прибытии обратно на Землю салфетки проанализировали и результаты исследования показали, что обнаруженная бактерия тесно связана с Niallia circulans – палочковидным микроорганизмом, размножающимся спорами. Обычно он обитает в почве, сточных водах и пище и может вызвать сепсис у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Однако новый штамм также приобрел несколько новых адаптаций, позволяющих выживать в суровых условиях космоса. К ним относятся гены, кодирующие реакции на окислительный стресс. Это дает бактериям возможность восстанавливаться от радиационного повреждения и позволяет им образовывать биопленки, расщепляя желатин для извлечения из него атомов углерода и азота.

Пока не ясно, может ли новый штамм нанести вред человеку, но исследователи надеются, что более глубокое изучение позволит больше узнать о механизмах выживания штамма. А также о наиболее эффективных средствах защиты людей-астронавтов от любых рисков, связанных с адаптированными к космосу микробами.

Это не первый микроб, который сделал эволюционный скачок, чтобы выжить за пределами нашей планеты. В 2018 году ученые NASA обнаружили четыре ранее неизвестных штамма устойчивых к антибиотикам бактерий, скрывающихся в туалетах Международной космической станции. Каждый из которых имеет набор новых адаптаций, которые помогают им выживать в открытом космосе.

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