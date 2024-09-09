Названо время и день недели, когда люди прокрестивают больше всего: лежат, листают соцсети, смотрят фильмы

Несмотря на то, что летние каникулы и отпуска закончились, люди продолжают находить время, чтобы отвлечься от работы или своих ежедневных обязанностей. Новый опрос показывает, что больше всего прокрестивают (откладывают важные дела) в обед понедельника.

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По результатам опроса, 71% взрослых американцев признаются, что регулярно откладывают задачи. Исследование было проведено компанией Talker Research, пишет StudyFinds.

Опрос 2000 взрослых американцев обнаружил, что когда дело доходит до избегания своих дел, они отвлекаются на более приятные занятия. В частности половина респондентов смотрят телепередачи и фильмы, а 42% листают социальные сети на своих телефонах. Многие просто лежат в постели (39%) или дремлют (29%), чтобы отложить свои обязанности.

Исследователи отмечают, что особенно популярны социальные медиа: среднестатистический американец проводит на этих платформах почти два с половиной часа каждый день, несмотря на попытки ограничить потребление лишь двумя часами. Более тревожен тот факт, что 10% респондентов признались, что тратят на соцсети от пяти до восьми часов, а 18% даже не пытались ограничить свое время в социальных медиа.

Несмотря на свою распространенность, прокрастинация не лишена эмоциональных последствий. Опрос показал, что трое из четырех американцев чувствуют себя виноватыми, когда отвлекаются от работы. Однако этого чувства вины недостаточно, чтобы преодолеть искушение на отвлечение.

Опрос также подчеркнул значительную роль смартфонов в прокрастинации. Половина респондентов согласились, что их телефон очень важен, а 28% признали, что этот гаджет обычно является главной причиной того, что они не делают дела вовремя.

Опрос также выявил некоторые стратегии, используемые американцами для преодоления прокрастинации. Например, каждый третий "геймифицирует" свою повестку дня, а 30% вознаграждают себя перекусом после выполнения задания. Четверть респондентов позволяют себе быстрый просмотр социальных сетей после выполнения задания.

По словам экспертов, некоторые даже подходят к делу творчески: 19% устраивают соревнования с членами семьи, а 14% делают вид, что принимают участие в игровом шоу. Интересно, что 70% респондентов обнаружили, что смогли вычеркнуть больше пунктов из списка дел, когда работали наедине, а не с помощью других.

Исследование показало, что 55% американцев также признали, что они более склонны откладывать дела, если голодны. Это свидетельствует о том, что правильное питание может играть определенную роль в борьбе с прокрастинацией.

Несмотря на широко распространенную тенденцию к прокрастинации, есть и положительная сторона: 19% респондентов обнаружили, что откладываемые ими задачи всегда занимают меньше времени, чем ожидалось. Это понимание может дать надежду тем, кто борется с производительностью, предполагая, что ожидание задачи может быть хуже, чем сама задача.

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