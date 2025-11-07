Настоящий хищник: в лесах Чернобыля заметили самую маленькую сову Украины. Фото

В Чернобыльском заповеднике сфотографировали редкого сыча-воробья – самую маленькую сову Украины. Уникальный кадр сделал фотограф Сергей Домашевский во время экспедиции в глубь леса, где царит тишина и старые дуплистые деревья.

Фотографию опубликовали на официальной странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook. Там отметили, что сейчас в пределах заповедника известно 39 мест пребывания этого вида, а численность популяции оценивают в более 50–60 пар.

"В глубоких чернобыльских лесах, среди старых сосен и дуплистых деревьев, живет самая маленькая сова Украины. Маленькое тело, большие глаза и острый взгляд настоящего охотника – все это о нем", – говорится в сообщении.

Дневной хищник с характером

Несмотря на крошечные размеры, эта птица – настоящий охотник. Сычик охотится не ночью, как большинство сов, а днем – утром и перед сумерками. Его добычей становятся мелкие грызуны, птицы и крупные насекомые. Перед зимовкой сычик даже делает запасы: прячет пищу в дуплах деревьев, чтобы потом не остаться голодным.

В заповеднике говорят, что чаще всего сыча можно встретить именно в старых сосновых лесах. Именно там он обустраивает гнезда в заброшенных дуплах дятлов. Под деревом часто можно найти остатки его добычи – это небольшая подсказка для орнитологов, которые наблюдают за поведением вида.

Жизнь в тишине

Если днем эта малая птица случайно выдает себя голосом или появляется на глаза, мелкие птички сразу поднимают шум. Они начинают преследовать сыча, предупреждая о хищнике других. Но даже несмотря на такой риск, сычик не меняет своего образа жизни – предпочитает оставаться в глубине леса, где люди бывают нечасто.

Экологи отмечают, что наблюдение за этим видом в Чернобыльской зоне дает важную информацию о состоянии экосистемы. Ведь наличие хищных птиц свидетельствует о достатке пищи и сбалансированности природной среды.

