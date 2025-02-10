Самую большую белую акулу в истории заметили в Атлантике: она весит 749 кг

У побережья Джорджии исследовательская группа OCEARCH впервые наткнулась на самого крупного самца большой белой акулы, когда-либо зарегистрированного в Атлантике. Сначала они заметили его в январе, когда он плавал вокруг Атлантического океана. С тех пор отслеживали перемещение акулы и нашли его в водах Флориды на этой неделе.

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Поймав акулу, исследователи выяснили, что у него длина 4,2 метра и весит 749 килограммов, назвав его "настоящим гигантом", пишет Metro. Также они собрали у хищника биологические образцы, в том числе из мочеполовой системы, которые будут проанализированы и использованы в других исследованиях.

Акулу оснастили меткой SPOT и PSAT, позволяющей ученым отслеживать ее перемещение и собирать данные в реальном времени в течение примерно 5 лет и отпустили на свободу.

На своей странице в Instagram исследователи рассказали, что следя за Дэнни (так ученые назвали самца), они смогут узнать много нового об истории жизни белых акул.

"Мы будем продолжать следить за его путешествиями и с нетерпением ждем, чтобы узнать больше о его роли в экосистеме, а также о его миграционных моделях. Благодаря таким постоянным усилиям мы стремимся углубить наше понимание акул и продолжать работу над защитой этих невероятных созданий", – пишут они.

Большие белые акулы могут жить более 70 лет и названы в честь своего белого подбрюшья. Они способны развивать скорость до 50 км/ч и имеют семь рядов зубчатых зубов, которые работают как конвейер, заменяя потерянные во время ежедневного износа. Эти акулы являются самой хищной рыбой в мире и классифицируются как уязвимые в Красном списке виды, находящиеся под угрозой исчезновения Международного союза охраны природы (МСОП).

Благодаря фильму "Челюсти" 1975 года большие белые акулы являются одними из самых узнаваемых видов акул на планете. Тем не менее, несмотря на негативную огласку, акулы убивают людей довольно редко – международный файл о нападениях акул Флоридского музея естествознания исследовал 120 взаимодействий между акулами и людьми во всем мире в 2023 году, 20 из которых закончились смертельно.

Чаще их ассоциируют с Австралией и Южной Африкой, но их можно найти в умеренных и тропических водах по всему миру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что большие белые акулы с гигантским мозгом массово выбрасываются на пляжи Атлантики. Ученые Канады и США бьют тревогу.

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