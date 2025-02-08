Большие белые акулы с гигантским мозгом массово выбрасываются на пляжи Атлантики: ученые Канады и США бьют тревогу

Ученые смущены увеличением количества больших белых акул с увеличенным мозгом, выбрасываемым на пляже Атлантики. Ученые из Канады и Соединенных штатов пытаются выяснить, что вызывает воспаление у этих хищников.

Видео дня

Эта морская аномалия вызывает беспокойство у исследователей. Ведь до августа 2023 года эксперты организации Canadian Wildlife Health Cooperative (CWHC), изучающие проблемы здоровья дикой природы, не встречали мертвую белую акулу в течение 30 лет, пишет DailyMail.

Первая белая акула, выбросившаяся на остров Принца Эдуарда была, на первый взгляд, без признаков травмы, что озадачило экспертов. Однако ученые признали причиной смерти менингоэнцефалит – воспаление тканей мозга, которое со временем нарушает нормальные когнитивные функции.

После этого случая еще четыре мертвых больших белых акул выбросились на пляжи атлантического побережья Канады. А позже подобное явление было замечено в Соединенных Штатах, у побережья Массачусетса.

Доктор Меган Джонс, ветеринарная патологоанатом и региональный директор CWHC, сказала, что случаи бактериальных инфекций, вызывающих воспаление мозга, были зарегистрированы в прошлом. Однако эти инфекции было легче идентифицировать.

Джонс вошла в группу ученых, которые намерены выяснить, сталкивается ли сейчас этот вид акул с новой неизвестной угрозой. "Три из этих пяти крупных акул имеют ту же потенциально инфекционную болезнь, которая поражает их мозг. Нам нужно больше знать, что это такое", – отметила врач.

Меган Джонс рассказала, что если мозг акулы сжать, она больше не сможет питаться или может заблудиться и застрять на мелководье, выбрасываясь на берег.

Также такие факторы, как изменение климата, привели к тому, что воды Атлантики стали более теплыми, что толкает хищников на север.

По сравнению с другими морскими дикими животными, такими как киты и дельфины, об акулах все еще много неизвестного, а их исследования недостаточно финансируются, говорят специалисты.

По словам биологов, во всем мире большие белые акулы внесены в список уязвимых, а их количество неуклонно уменьшается. По подсчетам исследователей, в дикой природе осталось от 50 000 до 3500 особей.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученым удалось снять милые кадры, как ухаживают за крупнейшими акулами мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!