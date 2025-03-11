Найден самый старый кратер на Земле: как выглядит рекордсмен. Фото

Исследователи из Университета Кертина в Австралии обнаружили старейший ударный кратер на Земле. Разбитые конусы обнаружили на западе континента в районе под названием Купол Северного полюса.

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Найденные следы свидетельствуют о том, что этот участок был поражен космическим камнем около 3,5 миллиарда лет назад. Кратер содержит немаловажную часть головоломки истории ударов по нашей планете, пишет EarthSky.

"У нас есть новый рекордсмен – самый старый из известных ударных кратеров на Земле. И это может значительно изменить наше понимание происхождения жизни и того, как была сформирована наша планета", – отметили после открытия эксперты из Университета Кертина.

До этого первенство здесь сохраняла структура Яррабубба в Австралии, которой 2,2 миллиарда лет.

Исследователи обнаружили шаттерные конусы – это редкие горные породы, обладающие признаками огромных воздействий в виде полос.

Ученые объясняют, что когда метеорит ударяется о Землю, ударная волна распространяется на находящуюся под ней скалу, оставляя разветвленный узор с конусообразными кусками. Эти куски направлены назад к месту удара.

По словам экспертов, космический камень упал на Землю со скоростью более 36 000 км/ч. Это был большой всплеск. Образовавшийся кратер имел тогда ширину более 100 км, а обломки от столкновения должны были разлететься по всему земному шару.

"Мы знаем, что сильные удары были распространены в ранней Солнечной системе, глядя на Луну. Однако до сих пор отсутствие каких-либо действительно древних кратеров означает, что они в большинстве своем игнорируются геологами", – сказал соавтор исследования Тим Джонсон.

Ученый предполагает, что после этого открытие внимание ученых будет боль прикована к истории ударов по нашей планете и со временем могут быть обнаружены многие другие древние кратеры.

"Такие находки могут многое объяснить о том, как могла зародиться жизнь, поскольку ударные кратеры создали среду, благоприятную для микробных организмов, например бассейны с горячей водой", – сказал один из исследователей Крис Киркленд.

Ученые отмечают, что исследование кратера крайне важно. Ведь огромное количество энергии от этого удара могло сыграть роль в формировании ранней земной коры, подтолкнув одну часть земной коры под другую или заставив магму подняться из глубин мантии Земли к поверхности.

Возможно, этот удар даже способствовал формированию кратонов – больших стабильных массивов суши, ставших основой континентов, предполагают эксперты.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Китае обнаружили кратер от удара метеорита, по мощности напоминавшего ядерный взрыв.

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