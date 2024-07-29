Можно ли купаться после еды и откуда взялся этот миф

С детства мы слышали наставления от родителей, что нельзя купаться сразу после еды. Однако ученые говорят, что такие утверждения – это миф из прошлого.

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Конечно, плавать с полным животом тяжело и не очень приятно. Но это не несет вреда вашему организму, пишет IflScience.

"Раньше считалось, что после того, как вы поедите, часть крови может попасть в кишечник, чтобы вы могли переварить пищу, отводя кровоток от рук и ног. И вы можете устать или измотаться, и с большей вероятностью утонете", – рассказал врач неотложной медицины доктор Майкл Бонифас.

Однако эти утверждения не подкреплены научными фактами. Это только советы, которые можно найти в пособии 1908 года "Скаутинг для мальчиков".

В книге также говорится, что если вы купаетесь в течение полутора часов после еды, то есть до того, как еда переварится, вы с большой вероятностью получите судороги. А во время судороги вы, мол, не сможете пошевелить руками или ногами, так что пойдете ко дну.

Дикие пугалки в детской книге смотрятся очень некорректно. В 2011 году Научно-консультативный совет Американского Красного Креста исследовал существующую научную литературу о плавании после еды и обнаружил, что ни в спортивном, ни в соревновательном плавании "нет случаев утопления со смертельным или несмертельным исходом" после еды.

"Сейчас нет доказательств, подтверждающих какую-либо связь между обедом перед купанием и утоплением. Устойчивость этого мифа не является активно вредной, но это все же миф", – подытожили эксперты из американского совета.

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