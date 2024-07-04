Млечный Путь этим летом можно будет увидеть без телескопа. Названы точные даты

Клубничная Луна, серебристые облака, астероиды – лето 2024 года радует яркими астрономическими явлениями. А еще астрологи советуют не пропустить Млечный Путь, за которым лучше всего можно будет наблюдать в Северном полушарии с 8 июля и до конца августа даже без телескопа.

Видео дня

В июле и августе яркий центр нашей галактики становится видимым. Если небо ясное, можно увидеть миллиарды звезд, сверкающих на ночном небе, пишет LiveScience.

Астрологи подчеркивают, что увидеть Млечный Путь можно только после наступления темноты. С Северного полушария можно наблюдать за неповторимым сиянием звезд, растянувшимся по небу с марта по сентябрь. А из Южного – это яркое явление видно уже с февраля и до октября.

Правда, Млечный Путь можно увидеть и утром с марта по июнь. То есть, если вы хотите увидеть на небе эту яркую дорожку из звезд в марте, придется вставать в 4 утра. А в сентябре Млечный Путь лучше виден после заката.

Астрологи называют четкие даты, когда Млечный Путь протянется на небе в своей полной красоте: 28 июня – 8 июля, 28 июля – 7 августа, 26 августа – 6 сентября и 24 сентября – 5 октября.

Ученые также отмечают, что перед наблюдением за ночным небом нужно дать глазам адаптироваться к темноте. То есть не смотреть на яркий свет или экран смартфона по крайней мере за 20 минут до обзора.

Если небо будет безоблачным, то можно увидеть полосу Млечного Пути невооруженным глазом. Но даже маленький телескоп или бинокль для наблюдения за звездами может помочь приблизить красоту ночного неба.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые приблизились к разгадке странных радиосигналов из-за пределов Млечного Пути.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!