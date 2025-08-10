Кто построил пирамиды в Египте: ученые раскрыли новые данные

В центре внимания археологов и исследователей снова оказались пирамиды Гизы, в частности Великая пирамида, которую традиционно связывают с фараоном Хуфу. Недавние заявления британского автора Грэма Хэнкока вызвали оживленную дискуссию, ведь он утверждает, что эти сооружения могут быть значительно старше, чем считалось ранее.

Его гипотеза опирается на геологические и астрономические данные, которые, по его мнению, указывают на существование утраченной цивилизации, которая могла построить пирамиды еще 12 500 лет назад. В то же время известный египтолог Захи Хавасс категорически отвергает эти предположения, опираясь на археологические находки и исторические записи.

Этот спор между альтернативными теориями и традиционной наукой только подогревает интерес к тайнам Гизы, отмечает Daily Mail.

Пирамиды в Египте альтернативная теория

Грэм Хэнкок, известный своими нестандартными взглядами на историю, предлагает пересмотреть хронологию строительства Великой пирамиды. Он утверждает, что геологические следы, в частности эрозия на Большом Сфинксе, свидетельствуют о влиянии сильных дождей, которые могли быть только в конце последнего ледникового периода, примерно 12 500 лет назад.

По его словам, древние египтяне лишь завершили сооружение, которое уже существовало в виде базового фундамента. Хэнкок также обращает внимание на астрономическое выравнивание пирамид с поясом Ориона, которое, по его мнению, соответствовало расположению звезд именно в ту далекую эпоху. Он считает, что пирамиды связаны с мифической эпохой Зеп-Тепи, или "Первым разом", о которой говорят египетские легенды.

Одним из ключевых аргументов Хэнкока является состояние Большого Сфинкса, который, по его мнению, подвергся значительному выветриванию из-за сильных осадков. Он отмечает, что климат в регионе Гизы 4500 лет назад был слишком сухим для таких масштабных эрозионных процессов. Зато подобные осадки могли быть характерными для периода после ледникового периода. Эта теория предполагает, что Сфинкс, а следовательно, и пирамиды, могут быть значительно старше, чем принято считать. Хэнкок также обращает внимание на естественные скальные платформы под пирамидами, которые, по его мнению, были искусственно выровнены в глубокой древности.

Контраргументы Захи Хавасса

Доктор Захи Хавасс, ведущий египтолог, решительно отрицает идеи Хэнкока, опираясь на археологические данные. По его словам, раскопки, проведенные им вместе с коллегой Марком Ленером, подтверждают, что пирамиды Гизы принадлежат к Четвертой династии Древнего царства.

Хавасс ссылается на гробницы рабочих, датированные 13 веком до нашей эры, и папирус Вади-эль-Джарф, который подробно описывает процесс строительства. Этот документ, написанный надзирателем Мерером, содержит информацию о транспортировке материалов для пирамиды Хуфу, что, по мнению Хавасса, окончательно связывает сооружение с его правлением. Он также объясняет повреждение Сфинкса воздействием ветра, а не дождя.

Египетские пирамиды

Археологические данные, собранные за десятилетия раскопок, остаются основой традиционной хронологии пирамид. Гробницы рабочих, найденные вблизи Гизы, содержат артефакты, указывающие на организованный труд во времена Хуфу. Папирус Вади-эль-Джарф подробно описывает логистику строительства, в частности транспортировку известняка из карьеров Туры до плато Гиза. Эти записи свидетельствуют о высоком уровне организации и технологических знаниях древних египтян. Хавасс отмечает, что никаких доказательств существования цивилизации, способной строить такие сооружения 12 500 лет назад, не обнаружено.

Великая пирамида Гизы, возведенная при правлении Хуфу, остается одним из самых загадочных сооружений мира. Ее точное астрономическое выравнивание и сложные методы строительства до сих пор вызывают недоумение ученых. Хэнкок утверждает, что пирамида не могла быть построена за 23 года, как принято считать, и предполагает, что ее создание могло длиться столетия. Он также отмечает, что внутри пирамиды не найдено следов захоронений, что ставит под сомнение ее функцию как гробницы. Зато Хавасс планирует новые раскопки, чтобы найти утраченную гробницу Хуфу внутри сооружения.

Хэнкок связывает пирамиды с египетской концепцией Зеп-Тепи, символизирующей начало времени. Он считает, что выравнивание пирамид с поясом Ориона и ориентация Сфинкса на созвездие Льва 12 500 лет назад являются ключевыми доказательствами его теории. Эти астрономические связи, по его словам, не соответствуют расположению звезд 4500 лет назад. Однако Хавасс отвергает эти идеи, подчеркивая, что египетские записи не оставляют места для таких ранних датировок и что астрономические выравнивания можно объяснить знаниями Четвертой династии.

Одним из самых интересных аргументов Хэнкока является тот факт, что Великая пирамида была найдена пустой, без следов сокровищ или захоронений. По его словам, арабские захватчики, которые проникли в пирамиду во времена халифа Мамуна, не обнаружили ничего, кроме пустых помещений. Это, по мнению Хэнкока, подтверждает идею, что пирамида могла иметь иное назначение, чем гробница. Хавасс, однако, объясняет это ограблением гробниц в древности, хотя признает, что пирамида была герметично закрыта до вторжения арабов.

