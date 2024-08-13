Космическое фото недели. NASA зафиксировало, как песчаные дюны 'разрезают' полярную ледяную шапку Марса

На этой неделе исследователи из Университета Аризоны (UA) опубликовали одно из самых красивых изображений дюн на поверхности Марса, которые когда-либо были сделаны. Команда сделала снимок с помощью камеры High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), руководимой учеными из Украины и расположенной на борту NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

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Это ошеломляющее изображение полей дюн вблизи северной полярной ледяной шапки Марса демонстрирует влияние полярных ветров на ландшафт Красной планеты. Фото было опубликовано 6 августа 2024, пишет Live Science.

Это поле дюн образовалось у основания Северной полярной шапки. Для формирования дюн требуется источник сыпучего твердого материала. Источник северных дюн вокруг полярной шапки может быть из слоев пылевого льда, размываемых сильными полярными ветрами.

Изображение было сделано во время марсианского северного лета, поэтому на дюнах нет инея. Ближайшие к основанию полярной шапки дюны длинные и параллельные, что указывает на сильный ветер со стороны шапки. Когда они удаляются от полярной шапки, они начинают образовывать больше дюн в форме полумесяца, называемых барханными дюнами.

Неоднократные наблюдения HiRISE за такими дюнами показывают заметные изменения в некоторых местах. Это открытие придает все большее доказательство того, что сегодня на всей поверхности Марса происходят активные процессы.

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