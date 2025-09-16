Когда в сентябре будет солнечное затмение: увидят ли украинцы
В это воскресенье, 21 сентября состоится последнее в этом году солнечное затмение. Его можно будет наблюдать всего за день до осеннего равноденствия, а в следующий раз такое явление случится уже 17 февраля 2026 года.
Как пишет издание Space.com, затмение 21 сентября будет частичным. И наблюдать его можно будет только в Южном полушарии. Полюбоваться явлением смогут жители Новой Зеландии, южной части Тихого океана и полярники Антарктиды. В Украине его видно не будет. Оно еще и придется на темное время суток – своего пика явление достигнет в 23:52 по Киеву.
Несмотря на то, что затмение не будет полным, степень перекрытия Солнца тенью от Луны в этот раз будет значительный – целых 86%. Более того, произойдет оно буквально за считанные часы до сентябрьского равноденствия, когда Солнце пересекает небесный экватор, знаменуя начало весны в Южном полушарии и осени в Северном.
Вот в каких локациях в это воскресенье можно будет полюбоваться затмением Солнца.
Антарктида
Степень закрытия солнечного диска будет уменьшаться с продвижением на восток. Так на Антарктическом полуострове можно будет увидеть лишь 12% затмения на закате солнца. Вот что увидят полярники на станциях:
- база Марамбио – 5% затмения;
- станция Марио Дзуккелли – 72% затмения;
- станция Мак-Мердо – 69% затмения;
- шельфовый ледник Росса – около 65% затмения.
Новая Зеландия
Лучшее место на планете, где на этот раз можно будет полюбоваться проходом тени Луны по солнечному диску. Затмение начнется в рассветное время. Светило будет всходить из-за горизонта в форме полумесяца, что является редким и очень красивым явлением. А вот какой силы затмение увидят разные новозеландские города:
- Окленд – 60% затмения;
- Крайстчерч – 69%;
- Инверкаргил – 72%;
- Веллингтон – 66% затмения.
Южная часть Тихого океана
Островные государства этой части мира увидят солнечное затмение 21 сентября в меньшем масштабе. Вот каким оно будет:
- Тонга – 32% затмения;
- Фиджи – 27% затмения;
- Острова Кука – 23% затмения;
- Самоа – 17% затмения.
Ранее OBOZ.UA показывал, какой была Кровавая Луна в Украине – полное лунное затмение 7 сентября.
