Когда в сентябре будет солнечное затмение: увидят ли украинцы

В это воскресенье, 21 сентября состоится последнее в этом году солнечное затмение. Его можно будет наблюдать всего за день до осеннего равноденствия, а в следующий раз такое явление случится уже 17 февраля 2026 года.

Как пишет издание Space.com, затмение 21 сентября будет частичным. И наблюдать его можно будет только в Южном полушарии. Полюбоваться явлением смогут жители Новой Зеландии, южной части Тихого океана и полярники Антарктиды. В Украине его видно не будет. Оно еще и придется на темное время суток – своего пика явление достигнет в 23:52 по Киеву.

Несмотря на то, что затмение не будет полным, степень перекрытия Солнца тенью от Луны в этот раз будет значительный – целых 86%. Более того, произойдет оно буквально за считанные часы до сентябрьского равноденствия, когда Солнце пересекает небесный экватор, знаменуя начало весны в Южном полушарии и осени в Северном.

Вот в каких локациях в это воскресенье можно будет полюбоваться затмением Солнца.

Антарктида

Степень закрытия солнечного диска будет уменьшаться с продвижением на восток. Так на Антарктическом полуострове можно будет увидеть лишь 12% затмения на закате солнца. Вот что увидят полярники на станциях:

база Марамбио – 5% затмения;

станция Марио Дзуккелли – 72% затмения;

станция Мак-Мердо – 69% затмения;

шельфовый ледник Росса – около 65% затмения.

Новая Зеландия

Лучшее место на планете, где на этот раз можно будет полюбоваться проходом тени Луны по солнечному диску. Затмение начнется в рассветное время. Светило будет всходить из-за горизонта в форме полумесяца, что является редким и очень красивым явлением. А вот какой силы затмение увидят разные новозеландские города:

Окленд – 60% затмения;

Крайстчерч – 69%;

Инверкаргил – 72%;

Веллингтон – 66% затмения.

Южная часть Тихого океана

Островные государства этой части мира увидят солнечное затмение 21 сентября в меньшем масштабе. Вот каким оно будет:

Тонга – 32% затмения;

Фиджи – 27% затмения;

Острова Кука – 23% затмения;

Самоа – 17% затмения.

