'Код да Винчи' разгадан: ученый раскрыл тайну известного рисунка

В течение более пяти веков загадочный рисунок Леонардо да Винчи — "Витрувианский человек" — считался символом гармонии между искусством, анатомией и математикой. Изображение мужчины, вписанного в круг и квадрат, стало не только иконическим в художественном мире, но и предметом многочисленных научных исследований.

Сложное взаимодействие искусства, математики и анатомии человека озадачивает ученых в течение сотен лет. Но теперь лондонский стоматолог утверждает, что разгадал секрет того, как да Винчи идеально разместил человеческую фигуру внутри круга и квадрата, пишет Daily Mail.

Секрет может заключаться в простой, но глубоко символичной форме — равностороннем треугольнике. И сделал это открытие не историк искусства, а стоматолог.

Доктор Рори Мак Суини, лондонский стоматолог с дипломом в области генетики, проанализировал рукописные заметки Леонардо и наткнулся на упоминание о равностороннем треугольнике, размещенном между ногами изображенного мужчины. Именно эта деталь, как оказалось, может быть ключом к построению фигуры в геометрическом пространстве. Стоматолог обратил внимание на то, что эта форма не случайна — она имеет соответствие в природе. Так называемая форма Бонвилла, которая используется в стоматологии для оптимального функционирования челюсти, также базируется на равностороннем треугольнике.

Когда треугольник используется как основа для построения изображения, возникает определенное соотношение между квадратом и кругом — 1,64. Это число почти полностью соответствует универсальному "числу чертежа" — 1,6333, встречающемуся во многих природных конструкциях. Эта же пропорция присутствует в строении черепа человека, анатомии зубов, а также в структуре кристаллов. Это свидетельствует, что Леонардо интуитивно или сознательно понял математическую логику, по которой функционирует тело человека.

По словам доктора Суини, "Витрувианский человек" — это не просто эстетическое изображение идеального тела. Это результат глубокого научного анализа и интуиции Леонардо как исследователя. Своим рисунком он не просто иллюстрировал идеалы Возрождения, а предсказал открытия, которые современная наука лишь недавно смогла обосновать. Его рисунок стал не только шедевром искусства, но и предвидением будущих открытий в анатомии и биомеханике.

Вдохновением для рисунка стали труды римского архитектора Витрувия, который считал, что тело человека является мерилом гармонии в архитектуре. Однако Витрувий не оставил точных математических инструкций. Леонардо же сделал попытку вписать тело в геометрические фигуры, используя собственные знания анатомии и математики. Собственно решение задачи он не раскрыл, оставив потомкам лишь подсказки в виде заметок и рисунка.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Mathematics and the Arts, утверждается, что именно равносторонний треугольник является основой пропорций "Витрувианского человека". Исследователи отмечают, что эта геометрическая структура соответствует форме Бонвилла — элементу, который до сих пор используется для анализа оптимальной работы челюсти. Соответственно, рисунок Леонардо является не только художественной интерпретацией идеала, но и научной гипотезой, основанной на анатомии.

Ранее другие ученые сравнивали пропорции "Витрувианского человека" с телесными параметрами более 64 тысяч человек. Оказалось, что да Винчи имел удивительно точное понимание анатомии — несмотря на определенные отклонения, большинство параметров совпадают с современными. Например, высота головы, размах рук и длина ног имеют лишь незначительные отличия от современных стандартов.

