УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Как ухаживают самые большие акулы мира: ученым удалось снять милые кадры

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
1,1 т.
Как ухаживают самые большие акулы мира: ученым удалось снять милые кадры

Исследователям впервые удалось вблизи подсмотреть за ухаживанием китовых акул. Милые кадры брачных игрищ самой крупной рыбы в мире были сняты у побережья Западной Австралии.

Видео дня

Несмотря на то, что тигровые акулы безопасны для наблюдения, ведь питается планктоном и другими мелкими организмами, ученые практически ничего не знают об их репродуктивном поведении. Ведь свою половую жизнь эти великаны держат подальше от посторонних глаз, пишет IflScience.

Как ухаживают самые большие акулы мира: ученым удалось снять милые кадры

Единичные данные о брачных контактах тигровых акул базируются на наблюдениях в аквариумах или случайных встречах в дикой природе. По словам ученых, размножение китовой акулы является такой загадкой, что задокументирована только одна беременная самка в 1994 году.

"На рифе Нингала и в других местах скопления по всему миру самцы китовых акул преобладают количество самок в соотношении 3 к 1", – рассказал соавтор исследования доктор философии Кристин Берри из Института Гарри Батлера Университета Мердока и Австралийского института морских наук.

"Это может объяснить, почему самки китовой акулы могут избегать мест скопления. Особенно для молодых представительниц этого вида энергетические затраты от нежелательного внимания самцов не способствуют размножению", – добавил ученый.

Как ухаживают самые большие акулы мира: ученым удалось снять милые кадры

На рифе Нингала исследователи провели несколько полевых экспедиций, которые включали обнаружение китовых акул на самолете, а также направление лодки к месту наблюдения. Затем команда экспертов погрузилась в воду, чтобы провести научные наблюдения и определить пол китовых акул в этом районе.

Во время одного из таких погружений исследователи наблюдали за 7-метровой самкой. До сих пор ученые считали, что "девочки" крупнейшего вида акул в мире, которые имеют менее 10 метров не считаются половозрелыми. Однако в какой-то момент к самке подплыл самец китовой акулы. Он начал бросаться на хвостовой плавник "дамы" и кусать ее за хвост. После короткого ухаживания, самка нырнула глубже в воду, а за ней и самец.

Как ухаживают самые большие акулы мира: ученым удалось снять милые кадры

Команда считает, что, исходя из их собственных исследований, наблюдений аквариумных акул и рассказов рыбаков, плавающих вокруг острова Святой Елены, такое поведение крупнейших рыб является ухаживанием перед спариванием.

Как ухаживают самые большие акулы мира: ученым удалось снять милые кадры

"Интересно, что самцы зебровой акулы (Stegostoma fasciatum) – ближайший живой родственник китовой акулы – также кусают хвосты самок перед более в период размножения", – говорят ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученым удалось снять первые в истории кадры грубокожей акулы-собаки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!