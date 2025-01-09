Как ухаживают самые большие акулы мира: ученым удалось снять милые кадры

Исследователям впервые удалось вблизи подсмотреть за ухаживанием китовых акул. Милые кадры брачных игрищ самой крупной рыбы в мире были сняты у побережья Западной Австралии.

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Несмотря на то, что тигровые акулы безопасны для наблюдения, ведь питается планктоном и другими мелкими организмами, ученые практически ничего не знают об их репродуктивном поведении. Ведь свою половую жизнь эти великаны держат подальше от посторонних глаз, пишет IflScience.

Единичные данные о брачных контактах тигровых акул базируются на наблюдениях в аквариумах или случайных встречах в дикой природе. По словам ученых, размножение китовой акулы является такой загадкой, что задокументирована только одна беременная самка в 1994 году.

"На рифе Нингала и в других местах скопления по всему миру самцы китовых акул преобладают количество самок в соотношении 3 к 1", – рассказал соавтор исследования доктор философии Кристин Берри из Института Гарри Батлера Университета Мердока и Австралийского института морских наук.

"Это может объяснить, почему самки китовой акулы могут избегать мест скопления. Особенно для молодых представительниц этого вида энергетические затраты от нежелательного внимания самцов не способствуют размножению", – добавил ученый.

На рифе Нингала исследователи провели несколько полевых экспедиций, которые включали обнаружение китовых акул на самолете, а также направление лодки к месту наблюдения. Затем команда экспертов погрузилась в воду, чтобы провести научные наблюдения и определить пол китовых акул в этом районе.

Во время одного из таких погружений исследователи наблюдали за 7-метровой самкой. До сих пор ученые считали, что "девочки" крупнейшего вида акул в мире, которые имеют менее 10 метров не считаются половозрелыми. Однако в какой-то момент к самке подплыл самец китовой акулы. Он начал бросаться на хвостовой плавник "дамы" и кусать ее за хвост. После короткого ухаживания, самка нырнула глубже в воду, а за ней и самец.

Команда считает, что, исходя из их собственных исследований, наблюдений аквариумных акул и рассказов рыбаков, плавающих вокруг острова Святой Елены, такое поведение крупнейших рыб является ухаживанием перед спариванием.

"Интересно, что самцы зебровой акулы (Stegostoma fasciatum) – ближайший живой родственник китовой акулы – также кусают хвосты самок перед более в период размножения", – говорят ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученым удалось снять первые в истории кадры грубокожей акулы-собаки.

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