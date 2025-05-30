Как коты запоминают хозяина: научное объяснение

Говорят, что коты, в отличие от собак, не определяют себе хозяина и предпочитают максимальную независимость. Однако новые исследования установили, что некоторые особенности поведения пушистиков указывают, что они запоминают своих людей и с легкостью узнают их среди других.

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Но как они это делают? Ведь предыдущие работы показали, что лишь 54% кошек могут узнавать людей в лицо. Издание Science Alert рассказало о новых находках подробнее.

Ранее ученые мало внимания уделяли тому, как кошки взаимодействуют с запахом человека. Однако, эта способность может выявить еще один уровень глубины в связях между кошками и людьми.

Все больше исследований показывают, что за якобы отстраненностью и равнодушием кошек к людям на самом деле стоят очень специфические проявления привязанности. Теперь мы знаем, что кошки запоминают имена, которые мы им даем, а еще формируют свой особый стиль общения с хозяевами. И даже большинство пушистиков скорее выберут социальное взаимодействие с людьми вместо еды – а это выбор, с которым даже собаки испытывают трудности.

И теперь, благодаря этому новейшему исследованию, мы знаем, что кошки могут распознавать своих людей по запаху. На него они также полагаются для идентификации своих близких социальных групп кошек.

Исследование, проведенное Ютаро Мияири и коллегами из Токийского университета сельского хозяйства, изучало способность 30 кошек различать своего опекуна и незнакомого человека только по запаху. Для того, чтобы изучить этот аспект, котам предоставляли пластиковые трубки, содержащие образцы из подмышек, за ухом и между пальцами. Они содержали запах опекуна кота или совсем незнакомого ему человека. Для контроля котам также были представлены пустые пластиковые трубки.

Коты, принявшие участие в эксперименте, проводили больше времени, нюхая запах незнакомого человека, по сравнению с запахом своего опекуна или пустой трубки. Более короткое время нюхания свидетельствует о том, что когда кошки наталкивались на запах своего опекуна, они быстро его узнавали и шли дальше. Но когда они наталкивались на образцы от неизвестного лица, то уделяли им больше времени, чтобы собрать информацию о незнакомом запахе.

Похожие паттерны поведения исследователи наблюдали ранее, когда изучали, как котята нюхали запах неизвестных самок дольше, чем запах своей матери. Так же взрослые коты нюхали фекалии незнакомых котов дольше, чем метки животных, принадлежащих к их социальной группе. Вероятно, это может свидетельствовать о том, что коты включают нас в свой социальный круг также.

Исследование выявило еще одну интересную тенденцию. Знакомые ароматы пушистики изучали через левую ноздрю, тогда как новые запахи вдыхали через правую. Как только новый запах переставал быть для них интригой, они тоже начинали принюхиваться к нему левой ноздрей.

Хотя это может звучать как странное открытие, аналогичный паттерн поведения наблюдался также и у собак. Текущие исследования показывают, что это изменение доминантной ноздри может указывать на то, что кошки обрабатывают и классифицируют новую информацию, используя правое полушарие мозга, тогда как левое полушарие берет на себя контроль, когда устанавливается рутинная реакция.

В целом кошки полагаются на запах, чтобы собирать информацию об окружающем мире и общаться. Обмен запахами (через трение щеками и уход друг за другом) используется как способ распознавать котов из своей социальной группы, поддерживать групповую сплоченность и идентифицировать незнакомых котов или других животных, которые могут представлять угрозу или которых следует избегать.

Знакомые запахи также могут быть успокаивающими для кошек, уменьшая стресс и тревогу и создавая ощущение безопасности в их среде. Если вы после долгого отсутствия возвращаетесь домой и замечаете, что ваш кот ведет себя отстраненно, это может быть из-за того, что теперь вы пахнете, как незнакомец. Попробуйте принять душ, используя свои обычные домашние средства, и наденьте свою привычную домашнюю одежду. Привычные запахи должны помочь вам и вашему коту быстрее восстановить контакт.

И помните, если ваша кошка проводит много времени, нюхая кого-то другого, это не потому, что ей они больше нравятся. Скорее всего, ваш запах просто хорошо знаком ей и требует меньше усилий по его обработке.

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