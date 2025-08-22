Как избежать усадки вещей: поможет наука

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда вещи после стирки уменьшались и переставали подходить по размеру. Это явление называется усадкой ткани и люди придумали кучу способов стирки, которые помогают его избежать.

Помочь в этом может и наука. Издание Science Alert узнавало больше о физических свойствах текстильных волокон. Некоторые советы могут не только помочь предотвратить усадку одежды, но и "спасти" вещь после стирки.

Все дело в волокнах

Чтобы узнать больше об усадке одежды, сначала нужно разобраться в процессе производства текстиля. Традиционные текстильные волокна, такие как хлопок и лен, изготавливаются из растений. Эти волокна имеют неровную структуру и складки в своей естественной форме. Если рассмотреть их под микроскопом, можно увидеть миллионы крошечных длинноцепочечных молекул целлюлозы, которые в природе существуют в скрученных или извилистых формах.

В процессе производства текстиля эти волокна механически вытягивают, растягивают и скручивают, чтобы выпрямить и выровнять целлюлозные цепи. Это создает гладкие, длинные нити.

На химическом уровне между цепями также есть связи, называемые водородными связями. Они укрепляют волокно и нить, делают их более прочными. Из нитей ткут или вяжут ткань, что обеспечивает натяжение, удерживающее волокна рядом друг с другом.

Тем не менее, эти волокна обладают хорошей "памятью формы". Под воздействием тепла, влаги или механического воздействия (например, при перемешивании в стиральной машине) они, как правило, несколько расслабляются и пытаются вернуться в исходное смятое состояние. Эта память волокон объясняет, почему некоторые ткани так легко мнутся, а некоторые даже могут усаживаться после стирки.

Как стирка дает усадку ткани

Чтобы понять усадку, нам снова нужно обратиться к молекулярному уровню. Во время стирки горячая вода способствует повышению уровня энергии волокон, что приводит к ускорению движения молекул в них. Это разрушает водородные связи, удерживающие их на месте.

Также играет роль способ изготовления ткани. В рыхлых тканях больше открытых пространств и петель, что делает их более склонными к усадке. Плотно тканые ткани более прочные, поскольку нити жестче закреплены на месте, что оставляет меньше места для движения.

Кроме того, целлюлоза гидрофильна – она притягивает воду. Молекулы воды проникают внутрь волокон, вызывая набухание и делая их более гибкими и подвижными. К этому добавляется процесс вращения и скручивания в стиральной машине. Все это заставляет волокна расслабляться и возвращаться в свое естественное, менее растянутое и смятое состояние. В результате одежда уменьшается в размере

Дело не только в горячей воде – и вот почему

Считается, что стирка в прохладной воде помогает предотвратить усадку ткани. Однако оно все равно случается, даже если вы не стирали на горячем режиме. Особенно часто такое случается с одеждой из вискозы.

Холодная вода все еще может проникать в волокна, вызывая их набухание, и усиливая механическое воздействие барабана в стиральной машине. В холодной воде эффект менее выражен, но все же возможен.

Тем не менее, правило остается правилом. Чтобы минимизировать усадку, стоит использовать холодную воду, самую низкую скорость отжима или щадящий режим стирки, особенно для хлопка и вискозы. Поэтому, если сомневаетесь относительно инструкций по стирке, просто выбирайте деликатный режим и не ошибетесь.

А как насчет шерсти

В то время как ткани на основе целлюлозы свертываются так, как описано выше, шерсть – это волокно животного происхождения, она состоит из кератиновых белков. Поверхность шерстяных волокон покрыта крошечными чешуйками, расположенными внахлест. Эти чешуйки называют кутикулами. Во время стирки они раскрываются и сцепляются с соседними волокнами, вызывая спутывание или "валяние". Из-за этого одежда становится более плотной по структуре и меньше по размеру. То есть усаживается.

А почему не усаживается синтетика

Синтетические волокна, такие как полиэстер или нейлон, изготавливаются из полимеров на основе нефти. Они разрабатывались для обеспечения стабильности и долговечности. Эти полимеры содержат больше кристаллических областей, которые имеют высокий уровень упорядоченности и действуют как внутренний "скелет", предотвращая изменение структуры волокон.

Ученые и инженеры в области текстиля также работают над тканями, устойчивыми к усадке благодаря передовым технологиям. Среди перспективных инноваций – смесовая пряжа, сочетающая натуральные и синтетические волокна.

Некоторые исследователи работают над полимерами с эффектом памяти формы, которые могут менять форму или возвращаться к прежней – например, под воздействием температуры или воды. По своим свойствам они будут отличатся от эластичных тканей (например, используемых в спортивной одежде). Такой текстиль состоит из волокон способных растягиваться и возвращаться в исходное состояние после того, как к ним перестанут применять силу.

Как растянуть одежду?

Если любимая вещь села при стирке, можно попробовать восстановить ее с помощью одного простого метода. Осторожно замочите вещь в теплой воде, смешанной с кондиционером для волос или детским шампунем (примерно одна столовая ложка на литр). Затем аккуратно растяните ткань, вернув ей желаемую форму, и высушите ее на горизонтальной поверхности или слегка натянув, например, прикрепив вещь к сушилке.

Это работает благодаря химическим веществам, известным как катионные поверхностно-активные вещества – именно они содержатся в кондиционерах. Эти вещества временно смазывают волокна, делая их более гибкими и позволяя аккуратно вернуть вещи на место.

К сожалению, этот лайфхак не сможет полностью устранить сильную усадку. Впрочем, если деформация незначительная, от поможет вернуть вещи необходимую форму и снова сделать ее пригодной для ношения.

