Как бы звучал космос, если бы мы его слышали: ответ ученых

Хотя в космосе есть много планет, туманностей и черных дыр, представление о его звучании является скорее метафорой. В межпланетном и межгалактическом пространстве почти нет молекул, способных передавать колебания, поэтому звук в привычном для нас понимании там не распространяется.

В то же время в определенных условиях, например, в атмосфере планет или вблизи черных дыр, вибрации могут существовать, и ученые пытаются воспроизвести их с помощью специальных методов. Детали рассказало издание LiveScience.

Где в космосе может быть звук

На самом деле в открытом космосе мы не услышали бы почти ничего. "Недаром говорят: в космосе никто не услышит твой крик. Природа космоса предусматривает тишину", – объяснила Кимберли Арканд, ученый по визуализации данных в рентгеновской обсерватории NASA.

Астроном Крис Импи из Аризонского университета добавил: "Если нет газа или другой среды, нет и звука – нет частиц, которые бы передавали энергию".

Космос в основном – это вакуум, в котором чрезвычайно мало молекул. В межгалактическом пространстве, например, их меньше чем один атом на кубический метр, в миллиарды раз меньше, чем в воздухе, которым мы дышим. Поэтому даже если где-то в далеких галактиках и есть звуки, они не могут добраться до нас.

Полной тишины все же нет. В некоторых средах, например, в атмосферах других планет или вблизи горизонта событий черных дыр, молекул достаточно для передачи вибраций. Но плотность таких сред отличается от земной, поэтому звуки там находятся за пределами ощущений человека.

Так, в скоплении Персея сверхмассивная черная дыра "выбрасывает" газ, создавая волны давления, подобно звуковым. Исследователи смогли измерить их и определили, что тон соответствует очень низкому си-бемоль – на 57 октав ниже среднего "до", значительно ниже диапазона человеческого слуха.

На Марсе звуки также фиксировали с помощью акустических сенсоров марсоходов, в частности шум ветра. Но из-за разреженной атмосферы Красной планеты частоты тоже смещены в низкий диапазон и почти неслышны человеку.

Сонификация – как "оживляют" космические данные

Ученые применяют сонификацию – преобразования данных в звук. Это позволяет представить, как могли бы звучать космические явления, сохраняя научную точность.

"Работая со скоплением Персея, мы стремились передать именно эту ноту си-бемоль и представить, как сверхмассивная черная дыра "рыдает" и "урчит" в горячем газе", – рассказал Арканд.

Сонифицированные данные NASA привлекли новую аудиторию к астрономии, особенно среди людей с нарушением зрения, для которых звук стал новым способом познания космоса.

Новые горизонты "звукового" исследования

Ученые предполагают, что атмосфера Венеры, значительно плотнее земной, может создавать совсем другие ветровые звуки, чем на Марсе или Земле. Однако установить там аппаратуру крайне сложно из-за экстремальных условий. Тем временем NASA продолжает выпускать новые сонификации, превращая рентгеновские снимки далеких галактик в гудки, гудение и потрескивание.

"Во Вселенной происходит тихая симфония. Почему бы не попытаться расшифровать ее?" – подытожил Арканд.

