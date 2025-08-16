Ищите маленькие точки света: когда украинцы смогут увидеть в небе уникальный 'парад планет'

Уникальный "парад планет" шести небесных светил можно будет наблюдать в середине и второй половине августа 2025 года. На видимой траектории Солнца – эклиптике – "выстроятся" Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Благодаря такому расположению можно будет увидеть их вместе на фоне утренней звезды.

Лучше всего наблюдать это явление можно будет с 15 по 26 августа. Об этом пишет Associated Press.

Под "парадом планет" обычно понимают расположение нескольких планет на небе в относительно узком секторе. Такие "парады" довольно распространены, они происходят примерно каждый год.

Лучшие шансы увидеть нынешний "парад планет" будут на следующей неделе. Особенно интересны дни с 19 по 21 августа, когда Меркурий достигнет наибольшей западной элонгации — максимального углового расстояния от Солнца.

Четыре планеты – Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн – даже будут видны невооруженным глазом. А Уран и Нептун можно увидеть с помощью оптических приборов.

Юпитер и Венера сблизились в начале этой недели и до сих пор находятся рядом друг с другом на восточном небе.

"Близко друг к другу, как кошачьи глаза", – говорит Кэролин Самнерс из Хьюстонского музея естественных наук.

Когда и как наблюдать

Чтобы увидеть планеты, нужно выйти под открытое небо утром незадолго до восхода солнца и посмотрите на восток. Сначала попробуйте найти Юпитер и Венеру, которые находятся рядом. Немного в стороне будет Сатурн. А Меркурий расположится близко к горизонту, будто пытаясь взойти раньше солнца.

"Вы ищете маленькие пятнышки света, но они самые яркие. Они на самом деле не мерцают, как звезды", – объяснил Джастин Бартель из Музея науки Вирджинии.

Для наблюдения нужно ясное, безоблачное утро. Выбирайте место, где нет высоких зданий, которые могут загораживать вид.

Следующее большое планетарное собрание состоится в феврале 2026 года.

