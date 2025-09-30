Главный пояс астероидов в Солнечной системе исчезает: что будет дальше

Пояс астероидов всегда считался стабильной частью Солнечной системы. Он расположен между орбитами Марса и Юпитера и состоит из миллионов обломков – от мелких камней до гигантов вроде Цереры или Весты.

Долгое время считалось, что это остатки "планеты, которая не состоялась". Однако новые исследования доказывают: пояс постепенно исчезает.

Почему пояс астероидов так и не стал планетой

Около 4,6 миллиарда лет назад, во время формирования Солнечной системы, в этом участке должно было возникнуть новое планетное тело. Но гравитационное воздействие Юпитера разрушило этот процесс.

Мощные резонансы газового гиганта взбудоражили орбиты объектов настолько, что столкновения стали разрушительными. Вместо планеты осталось лишь около 3% массы, рассеянных на миллионы километров.

Как пояс теряет материал

Гравитационные воздействия Юпитера, Сатурна и даже Марса постоянно нарушают орбиты астероидов. Часть обломков направляется во внутреннюю Солнечную систему, другие выбрасываются наружу, а остальные дробится во взаимных столкновениях до состояния метеоритной пыли.

Именно эта пыль создает слабое сияние – так называемый зодиакальный свет, который можно увидеть после захода Солнца или перед рассветом.

Сколько времени осталось поясу

Астрономы во главе с Хулио Фернандесом из Университета Республики в Уругвае подсчитали, что пояс сейчас ежегодно теряет примерно 0,0088% активной массы, которая участвует в столкновениях. Казалось бы, цифра мизерная, однако в масштабах миллиардов лет это огромные потери.

20% потерянного материала вылетает в виде астероидов и метеороидов, которые иногда пересекают орбиту Земли и становятся метеорами.

80% превращается в пыль от бесконечных столкновений.

Интересно, что крупные тела – Церера, Веста, Паллада – в этот процесс почти не вовлечены. Они уцелели благодаря своим размерам.

Что это означает для Земли

Понимание скорости исчезновения пояса астероидов напрямую связано с историей нашей планеты. Если экстраполировать назад, то примерно 3,5 миллиарда лет назад масса пояса была на 50% больше, а частота падений на Землю – вдвое выше. Это совпадает с геологическими данными об интенсивной бомбардировке Луны и Земли в те времена.

Сегодня же мы наблюдаем "стабильный дождь" из метеоров вместо космических катастроф. Но именно благодаря этой прошлой бомбардировке Земля получила свою уникальную геологию, а возможно, и предпосылки для появления жизни.

