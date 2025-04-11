Галактику, близкую Млечному Пути, разрывают на куски: ученые объяснили, что происходит

Галактики в космосе постоянно взаимодействуют между собой, иногда даже разрушительно. Новые исследования выявили тревожные факты о судьбе одной из ближайших к нам галактик.

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Анализ движения звезд, полученный из космического аппарата Gaia, раскрыл, что Малое Магеллановое Облако, спутник Млечного Пути, испытывает разрушительное влияние со стороны большего космического соседа. Это открытие заставляет пересмотреть понимание происходящих во Вселенной процессов, отмечает издание Live Science.

Разрушение Малого Магелланового Облака

Астрономы совершили сенсационное открытие, показывающее, что Малое Магеллановое Облако (SMC), одна из ближайших к нам галактик, оказалось под угрозой уничтожения. Этот карликовый космический объект, расположенный на расстоянии около 200 000 световых лет от Земли, вместе с Большим Магеллановым Облаком (LMC), гравитационно связан с Млечным Путем.

Судьба галактик-спутников

Малые и Большие Магеллановые Облака вращаются вокруг нашей галактики и, согласно прогнозам, через несколько миллиардов лет столкнутся и сольются с Млечным Путем. Однако согласно новому исследованию, Малое Магеллановое Облако ждет другая, более трагическая судьба: она будет разорвана на части под влиянием гравитационного притяжения Великого Магелланового Облака. Результаты этого исследования были опубликованы в The Astrophysical Journal Supplement Series.

Анализ движения звезд

Чтобы исследовать внутреннюю динамику SMC, исследователи обратились к данным, собранным космическим аппаратом Gaia Европейского космического агентства. Gaia создал карту положения и движения около 2 миллиардов звезд в Млечном Пути и соседних галактиках. Анализ этих данных позволил астрономам отследить движение примерно 7000 звезд в Малом Магеллановом Облаке, что привело к шокирующему открытию.

Анализ данных Gaia обнаружил странное движение звезд в SMC: "Звезды в SMC двигались в противоположных направлениях с обеих сторон галактики, словно их растягивают", — объяснил Кенго Тачихара, астроном из университета Нагоя в Японии. Он отметил, что некоторые из этих звезд приближаются к LMC, а другие удаляются. Это свидетельствует, что LMC влечет своего меньшего спутника, постепенно разрушая его структуру.

Последствия для понимания галактик

Исследование также показало, что в отличие от Млечного Пути, массивные звезды в SMC не вращаются вокруг оси галактики. Это ставит под вопрос текущие представления о распределении массы в галактике и ее взаимодействии с другими членами Местной группы. Последующие исследования этого феномена могут дать важные сведения о формировании и эволюции галактик во Вселенной.

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