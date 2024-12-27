'Это невероятно!' На кладбище в Англии обнаружили элитный меч VI века в идеальном состоянии

В графстве Кент на юго-востоке Англии нашли "подлинно невероятный" меч VI века. Артефакт обнаружили на англосаксонском кладбище близ Кентербери.

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К удивлению археологов, элитное оружие откопали в отличном состоянии. Находку сравнивают с мечом, найденным ранее в Саттон-Гу, англосаксонском захоронении в Саффолке, пишет TheGuardian.

По словам исследователей, меч имеет серебряно-позолоченную рукоятку с декоративным узором высокого мастерства, а сам клинок украшен руническим шрифтом. Сохранились даже элементы его кожано-деревянных ножен и бобровый мех, которым он был подбит.

Интересно, что к мечу прикреплено кольцо, возможно символизирующее присягу королю или другому высокопоставленному лицу, предполагают ученые.

Эксперты отмечают, что этот артефакт является одним из исключительных предметов, найденных на раннесредневековом кладбище близ Кентербери. Поэтому археологи планируют продолжить раскопки на этом месте.

Пока здесь было раскопано 12 захоронений и, как считают исследователи, есть еще 200, на изучение которых понадобятся годы.

"Мы держим точное название места раскопок в тайне. Это было бы очень богатым кладбищем. Было бы настоящей трагедией, если бы об этом стало известно еще до того, как мы его раскопаем", – сказал ведущий археолог и профессор археологии в Университете Центрального Ланкашира Дункан Сейер.

Учёный выразил свое увлечение найденным мечом. "Это действительно невероятно, в высших эшелонах мечей, элитный объект во всем, и это замечательно. Он конкурирует с мечами из Дувра и Саттон-Гу", – сказал он.

По словам исследователей, в той же могиле был похоронен золотой кулон с изображением змеи или дракона. Такие подвески носили женщины с высоким статусом, считается, что это был ценный сувенир на память родственницы или предка, говорят специалисты.

Археологи рассказали, что во всех мужских могилах есть оружие, такое как копья и щиты, а у всех женских среди других предметов есть ножи, а также броши и пряжки.

Консерватор Дана Гудберн-Браун использовала для исследования найденного меча микроскоп. Интересно, что она нашла личинки мух на мече. Это означает, что тело не накрыли сразу перед захоронением, возможно, дав близким время попрощаться. "Поэтому мы узнаем кое-что о похоронной практике", – подчеркнула ученая.

По словам ученых, данные раскопки являются частью более крупного проекта. Исследование 300 ранних англосаксов с восточного побережья Британии показало, что около 75% ДНК происходит из континентальной Северной Европы. "Значительное миграционное событие после того, как римская администрация прекратила пребывание в Британии", – отметили исследователи.

Меч и другие находки пройдут длительный процесс консервации, а затем их направят в музей Фолкстон, отмечают эксперты.

OBOZ.UA ранее писал, что в Англии обнаружили захоронение XII века с телами 123 мужчин, женщин и детей.

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