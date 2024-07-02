Есть ли жизнь на Марсе? Ученые обнаружили растение, способное выжить на красной планете. Фото

Ученые уже доказали, что человечество способно выращивать картофель и рис в марсианской почве. Новые тесты обнаружили еще одно растение, которое сможет расти на красной планете – это пустынный мох.

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Ученые говорят, что неприхотливый к условиям жизни мох, растущий в пустыне Мохаве и Антарктиде, сможет прижиться и на Марсе. Исследователи убеждены, что именно это скромное растение может стать ключевым для установления жизни на новой планете, пишет TheGuardian.

Китайские ученые рассказали, что они обнаружили очень выносливый вид мха. Syntrichia caninervis – это мох, произрастающий в Антарктиде и в пустынях, в частности, его можно встретить в пустыне Мохаве.

По исследованиям ученых, это растение способно выдерживать условия, похожие на марсианские, а именно засуху, сильный холод и высокий уровень радиации. Ученые создали уникальную установку, которая имела давление, температуру, газы и УФ-излучение, точно такие, как на Марсе. Пустынный мох выжил после семи дней пребывания в таких условиях.

Исследователи из Китая подчеркивают, что пустынный мох во время их экспериментов не только выжил в сверхсложных условиях, но быстро восстановился после почти полного обезвоживания. К тому же Syntrichia caninervis способен восстанавливаться после пребывания до пяти лет при -80C и до 30 дней при -196C. Этот вид мха отрастает после воздействия гамма-лучей, а доза около 500 Гр даже способствовала новому росту.

Ученые отметили, что уникальные данные, полученные ими в ходе исследования, закладывают основу для колонизации космического пространства. "Культивирование наземных растений является важной частью любой долгосрочной космической миссии, поскольку растения эффективно превращают углекислый газ и воду в кислород и углеводы – в сущности, воздух и пищу, необходимые людям для выживания. Пустынный мох не съедобен, но он может предоставлять другие важные функции в космосе", – сказал один из исследователей данного проекта, эксперт по мху из Университета Флориды профессор Стюарт Макдениэл.

Доктор Агата Жупанская из Института SETI добавила, что, несмотря на то, что "мох – не вкусный и не станет прекрасным дополнением к салату", он может помочь обогатить и превратить каменный материал, найденный на поверхности Марса, чтобы позволить расти другим растениям.

Китайские ученые заверили, что этот перспективный мох можно будет доставить в будущем на Марс или Луну для дальнейшей проверки возможности колонизации и роста растений в космосе.

Однако доктор Вигер Вамелинк из Университета Вагенингена выразил сомнения в данном исследовании. Он сказал, что температура на красной планете редко поднимается выше нуля, что делает невозможным рост растений на открытом воздухе, тогда как ученые из Поднебесной не использовали почву, похожую на марсианскую.

"Мохи исследовали в условиях Марса максимум несколько дней, а затем снова выращивали в земных условиях на песке. Это, конечно, вовсе не свидетельствует о том, что они могут расти в условиях красной планеты", – подчеркнул Вамелинк.

Однако профессор Эдвард Гуинан из университета Вилланова в США назвал исследование удивительным, но подчеркнул, что впереди еще долгое время до возможности колонизировать Марс. "Впереди у нас еще долгий путь исследований и усовершенствований. Но этот скромный пустынный мох дает надежду сделать небольшие части красной планеты пригодными для жизни человечества в будущем", – подытожил американский ученый.

OBOZ.UA ранее уже писал, что обнаружено растение, которое люди смогут выращивать на Марсе.

Также OBOZ.UA рассказывал, можно ли посадить и вырастить картофель на Марсе: в NASA дали окончательный ответ.

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